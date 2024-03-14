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掌握優先次序才能成功 股神巴菲特勸你對多數事說不

編譯周靜芝 / 即時報導
股神巴菲特（Warren Buffett）是有史以來最成功的企業家與投資者之一，而他成功的關鍵之一就是能掌握事情優先次序，明智地善用時間。（美聯社）
股神巴菲特（Warren Buffett）是有史以來最成功的企業家與投資者之一，而他成功的關鍵之一就是能掌握事情優先次序，明智地善用時間。（美聯社）

股神巴菲特（Warren Buffett）是有史以來最成功的企業家與投資者之一，而他成功的關鍵之一就是能掌握事情優先次序，明智地善用時間。理財網站Go Banking Rates報導稱，時間是有限的，如果想充分利用它，就必須向那些對個人或職涯發展沒有直接益處的人與機會說「不」。

巴菲特指出，成功者與真正成功者的區別在於，真正的成功者幾乎對所有事情都說「不」。

說「不」是終結忙碌的終極方法，也是巴菲特成功的秘訣。這代表巴菲特排除了所有非必要的事，而這些事通常是公司執行長職責所在；他不與分析師交談、很少與媒體對話，不參加業內活動，也不出席多數內部會議，這讓他能專注於可帶來最大效益的事。

風險投資基金Craft Ventures合夥人羅森布拉特（Bryan Rosenblatt）表示，時間是最珍貴的資產，未經深思而浪費時間，代價不菲。他盡量把時間花在最重要的事情上，但也會留些時間給現在或許不是優先事項、但未來可能攸關重要的會議。

說「不」是一項必要的技巧，而說明拒絕的理由是個婉轉表達「不 」的好方法。解釋所做的決定，無論是指出該件事不屬於當下優先事項，或強調須專注於適當的工作範圍，亦或表達目前需要休息，都能讓對方瞭解你思考的過程。

諮商師格雷（Jennifer Gray）建議，只在必要時提供簡短的說明，不要過度解釋。保持同理心，但要堅定；可以提出與自己想法、目標一致的替代方案。

格雷表示，提出替代方案，而非直接拒絕，代表願意提供幫助與合作。實際上，在說「不 」的時候給予解釋，不僅能促進理解，還能加強溝通，維持積極的人際關係。

巴菲特 投資 股神

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