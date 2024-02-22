專家說 這是寫履歷表頭號錯誤

面試。示意圖。Photo by Resume Genius on Unsplash

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，曾在亞馬遜 從事招聘工作十餘年的慕斯坦（Lindsay Mustain），看遍各式履歷表，數量多達一百萬份。現任職涯顧問公司Talent Paradigm執行長的她表示，看過不少求職者在履歷中加入一些令人匪夷所思的元素，例如貼紙以及手持獵槍照片。

但有個頭號錯誤是慕斯坦發現求職者一犯再犯的，她稱之為「美國小姐式的回答」（Miss America answers），意即可在選美比賽中聽到的回答：千篇一律的簡單陳述，無法深入瞭解求職者在工作上的具體成就。慕斯坦說，這種錯誤從基層到最高管理階層都會犯，有礙求職者脫穎而出。

以下是慕斯坦所稱的「美國小姐式的回答」，以及如何避免這個頭號錯誤：

不要吹噓工作經歷

在撰寫履歷表時，要依職位描述中的文句來精確說明過往的經歷，並避免太過籠統地形容所擔任的工作。

慕斯坦說，她曾在招聘場合聽過無數「美國小姐式的回答」，這類描述無法讓人具體感受求職者是如何推動團隊前進。她說，它們就像過度美化的職位描述，讓你看來就只是個填滿位子的人。

與其條列被賦予的任務，不如量化並舉出具體成就

慕斯坦舉例說，如果曾在服務台工作，描述「一天解決了30個客戶的問題」，就是個很具體的衡量標準；甚至還可更進一步說出在一年中完成多少工作，每天解決30個問題，每月20天、每年12個月，總共就是7200個問題。

她說，能在履歷中添加的指標與分析越多，就越令人印象深刻；人們的眼睛總是容易被數字吸引。

而且招聘人員往往只有幾秒鐘時間來閱讀每個人的履歷。慕斯坦指出，他們很可能同時要處理15至25個職缺，而每個職缺平均的應聘人數是250人，這代表他們要面對數以萬計的履歷表。

慕斯坦表示，將工作成就量化的好處是，招聘人員的眼睛會在審查時直接盯著數字，立刻知道求職者為前雇主增加了多少價值。她說，總結一句，如果想讓面試過關，履歷表必須「以結果為導向」。