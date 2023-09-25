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我們天上見…94歲姊飛越全國 只為向89歲妹妹最後告別

編譯周靜芝 / 綜合報導
94歲的芭芭拉（左）最大的願望就是穿越美國去探望自己唯一健在的妹妹雪莉。擷自TikTok影片＠Stephanie Shirley
94歲的芭芭拉（左）最大的願望就是穿越美國去探望自己唯一健在的妹妹雪莉。擷自TikTok影片＠Stephanie Shirley

89歲、住在內華達州的雪莉（Shirley）自從2020年新冠疫情爆發前就沒有見過定居新罕布夏州的94歲姊姊芭芭拉（Barbara）。三年多沒有見面的她們，這次終於可以當面道別。

芭芭拉的孫女史蒂芬妮·薛弗莉（Stephanie Shively）在接受電視節目「早安美國」訪問時表示，她的祖母在9月4日年滿94歲，最大的願望就是穿越美國去探望自己唯一健在的妹妹。

薛弗莉用影片記錄下姐妹倆見面時感人肺腑的對話，並分享至社群網站抖音（TikTok），目前已有200多萬人按讚。

影片中，89歲的雪莉說，如果不能在地球上相見，我們會在天堂重逢；94歲的芭芭拉則流著眼淚回答說，這絕對沒問題。即將在12月滿90歲的雪莉接著表示，不要說再見，直到我們再次相見，就這樣說定了。

同樣住在新罕布夏州的薛弗莉表示，祖母不停地說，如果她能活到下一個生日，她想去見妹妹最後一面。薛弗莉指出，姐妹倆雖然都沒有嚴重的健康問題，但由於須長途飛行才能探望對方，她們預計這將是其中任何一人的最後一趟旅行。

九月初，薛弗莉和芭芭拉飛往內華達州進行為期六天的旅行。薛弗莉說，在她們搭乘清晨航班離開的前一晚，她看到芭芭拉和雪莉正在交談，於是拿出手機錄了兩人的對話，希望秀給自己的女兒們看。

薛弗莉表示，她真的是為自己的女兒而錄的，因為想讓她們看到姊妹情誼竟可以一直持續到90歲，即使90多歲了還可以有這種深刻的感覺。

薛弗莉說，在與祖母一起前往內華達州的途中，她也回想了芭芭拉與雪莉的畢生情誼以及她們所經歷的一切。

她說，姐妹倆重聚的每個夜晚，兩人都一起睡在雪莉的房間裡，每次她經過房間時都不禁想道，不知道她們一生中有過多少次這樣的夜晚，各自經歷過多少的爭執、離婚、結婚、生子等過程。薛弗莉說，在姐妹倆的一生中，總是住得很遠，但會透過電話聯繫、經常偕丈夫旅行探視對方，直到彼此的另一半都過世為止。

內華達州 新罕布夏州 社群網站 疫情 抖音

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