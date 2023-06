父推著他的輪椅參加逾千次路跑 四肢癱瘓者霍特61歲離世

因腦性麻痺而四肢癱瘓的李克·霍特(Rick Hoyt),由父親推著他的輪椅參加過一千多場路跑。Getty Images

李克·霍特(Rick Hoyt)是波士頓馬拉松 賽的熟面孔,他父親推著他的輪椅參加過一千多場路跑。5月22日霍特在麻塞諸塞州萊斯特(Leicester)的一家療養機構過世,享年61歲。

霍特家人在一份聲明中表示,他因呼吸系統引起的併發症 而離世。霍特的父親迪克·霍特於2021年3月先他而去,享壽80歲。李克曾在2009年接受紐約時報 採訪時表示,當父親推著他一起跑步時,兩人之間有一種特別深厚的連結。

從1980年至2014年,這對父子檔幾乎每年都參加波士頓馬拉松;2013年更獲得殊榮,兩人的雕像被豎立於波馬起跑點霍普金頓(Hopkington)鎮上街道旁。他們曾合力完成1100多場比賽,包括馬拉松、鐵人三項和兩項全能(自行車、路跑)。

霍特父子的雕像被豎立於波士頓馬拉松起跑點霍普金頓(Hopkington)鎮上街道旁。Getty Images

迪克在2010年出版的書「奉獻:父親與摯愛兒子的故事」(Devoted: The Story of a Father’s Love for His Son)中寫道,他是為李克而跑,因為兒子渴望成為一名運動員 ,卻無法追求他的夢想。迪克說,他並非為滿足自己的快樂而跑,只是把雙手和雙腿借給兒子。

李克全名為小李察德·尤金·霍特(Richard Eugene Hoyt Jr.)1962年1月10日出生在鄰近波士頓的溫徹斯特(Winchester),父母親是迪克與茱蒂絲(Dick and Judith Hoyt)。患有腦性麻痹的他,四肢無法行動和說話。1972年,他藉由一台特殊的電腦與他人交流,第一句話是「棕熊隊(Bruins,波士頓冰球隊)加油」。

李克在1977年首次嘗試路跑,他想參加為一名癱瘓長曲棍球運動員的慈善路跑活動;希望讓這名運動員知道,他這個四肢癱瘓的少年儘管面臨挑戰,但仍然很有活力。

迪克當時37歲,不是一個長途耐力運動員,也沒有想過要跑馬拉松;但他同意和兒子一起參加比賽,兩人完成了五英里的賽程,排名倒數第二。

2014年的波士頓馬拉松是霍特父子最後一次參加比賽,兩人的速度比預期的要慢,主要是因為花太多時間與粉絲和坐輪椅的孩子們聊天、擁抱。Getty Images

此後父子倆不斷努力,以令人印象深刻的時間完成許多比賽;例如以2小時40分47秒完成了1992年海軍陸戰隊馬拉松(Marine Corps Marathon),2000年以13小時43分37秒的成績完成鐵人三項全程:2.4英里游泳、112英里自行車和26.2英里跑步。

父子倆原本計畫2013年的波士頓馬拉松是最後一次參加路跑,但是他們在25英里處被攔住,因為終點的波士頓科普里廣場發生了爆炸。

然而霍特父子發誓要重返波馬,並於2014年參加了他們最後一次的比賽。迪克說,兩人的速度比預期的要慢,主要是因為花太多時間與粉絲和坐輪椅的孩子們聊天、擁抱。

霍特父子激勵了全球數百萬人,李克以他的勇氣、決心、堅韌和奉獻,讓其他人相信自己也有能力圓夢。Getty Images

波士頓馬拉松前賽事總監麥基利夫雷(Dave McGillivray)說,霍特父子激勵了全球數百萬人,讓他們永誌於心;李克以他的勇氣、決心、堅韌和奉獻,讓其他人相信自己也有能力圓夢。

霍特於1993年畢業於波士頓大學,獲得特殊教育學位,還有一對兄弟羅素和羅布(Russ and Rob);母親長期為殘障兒童爭取權利,於2010年去世。父親迪克在軍中服役37年,後來成為一名演講者,分享他與兒子的比賽故事來激勵人心。

李克過世前正與麥基利夫雷和哥哥羅素計畫於5月27日在霍普金頓舉行一場紀念父親、名為「Yes You Can」的路跑活動;即使李克驟然離世,家人依然如期舉辦了比賽。

李克在「獻身」一書的最後一章寫道,他有一份願望清單,如果不是被困在殘缺的身體裡,他會為父親完成這些事。李克說,在這份清單中,最重要的是:他會盡其所能參加世界錦標賽鐵人三項,拉著、推著、蹬著父親前進;然後也會在波士頓馬拉松中再次與父親迎風而行。