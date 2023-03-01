紐約自然史博物館新館 像從地底長出的岩洞

美國自然史博物館的新館，即將在春天開幕。取自amnh.org

春天即將來臨，當紐約客在中央公園 散步時，若是遇見一大塊基岩從眼前浮現，或許會大吃一驚；現在，從哥倫布大道進入公園的路上、靠近自然史博物館 的新入口，會讓你有類似的震撼。將在今年春天開放、由Studio Gang建築師事務所設計的「理查．基爾德科學、教育和創新中心」(Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation)，就像是一件建築的「金繼」（Kintsugi，源自日本的一種修補技術），它修復並連接了自然史博物館的不同展館和建築，而且看起來像從地底長出來的龐然大物。

這個新的入口，是博物館一個戲劇性和大膽的轉折，為複雜的建築增加了新的層次，這樣的理念可以追溯到1877年J.克利夫蘭-卡迪的原始設計。Studio Gang的創始人Jeanne Gang說，自然史博物館最初的計畫是非常有條理的，一個四方形的空間圍繞著一個中心塔，但空間很快就被填滿，讓動線變得很複雜，有很多死胡同。

Gang說，自然史博物館每年有500萬參觀人次，遊客的體驗是完全迷失了方向，得不停地走回頭路；當然，在博物館裡迷路不全然是件壞事，但這就是他們開始努力的地方——解決動線的問題。

以混凝土技術模仿冰山和冰洞，建築師以這種富有表現力的形式，呈現出一個多孔的中庭。取自amnh.org

Gang說，自然史博物館有23座不同的建築，他們在地面上創建了一條軸線，可以通往哥倫布大道，在中央公園一側保留舊的、有臺階的正式入口。她指著一幅人們聚集在一起、沐浴在金黃色陽光的草圖表示，一個模糊了自然和人工、地形和建築之間界限的建築構想，是她對新的建築物的核心理念，「不僅探索地球上的生命，而且探索地球本身。」

以混凝土技術模仿冰山和冰洞，建築師以這種富有表現力的形式，呈現出一個多孔的中庭。Gang說，它給人一種洞穴的感覺，表面就是混凝土的顏色，所以沒有多餘的裝飾與石膏牆。

除了一個無障礙、面向城市的入口外，新建築還容納了一個大型「隱形世界」(Invisible Worlds)劇院，遊客可以沉浸在從森林到微觀環境的體驗式展覽中。這裡將有一個蝴蝶展，真實的蝴蝶會在參觀者周圍飛舞，還有一個有真實植物和景觀的動物園 ，以及新的圖書館，使博物館的大量藏品能夠被更多人使用。