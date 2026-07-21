國稅局罕見年中上調里程費率 明年報稅哪些人可受益？

某些駕駛人可能還不知道，由於2026年上半年油價高漲，國稅局(IRS)採取罕見措施，調整了今年下半年的里程抵稅率。(路透)

某些駕駛人可能還不知道，由於2026年上半年油價 高漲，國稅局 (IRS)採取罕見措施，調整了今年下半年的里程抵稅率。根據國稅局7月13日公告，從7月1日開始，商業用車輛的標準里程費率(standard mileage rate)每哩提高3.5分錢，來到每哩76美分。

國稅局並沒有針對這項變動發布新聞稿。新費率適用於2026年7月1日或7月1日之後的行駛里程，將反映在2027年申報的2026年度聯邦個人所得稅稅表。

自從稅法取消了未報銷員工業務開銷的扣除之後，許多駕駛人便不再聯邦所得稅申報表裡申請里程扣除。不過，某些駕駛人將能從調整後的新費率受益。

為員工報銷商業行駛里程的公司通常採用國稅局的里程標準，如果員工已經獲得報銷，就不能再申請扣除。

另一項針對符合醫療因素而使用的轎車、休旅車、皮卡卡車或廂型式貨車，里程費率將調高到每哩23.5分，比2026年上半年的費率調整多了3分錢。

根據國稅局公告，某些現役軍人及某些情報機關人員因為搬遷需要的里程費率，從7月1日起也調高到每哩23.5分，比2026年上半年增加了3分錢。

「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)說，國稅局在年中調整規定並宣布調高里程費率的作法頗為少見。最近一次有類似措施要回溯到四年之前。國稅局每年12月固定宣布次年商業車輛里程費率變動。

2022年由於油價出現大幅波動，國稅局調高了下半年的某些里程費率。更早一次有類似舉動則是2011年。

2022年上半年，商業用車輛標準里程費率是58.8分，國稅局當年6月9日宣布下半年將提高到62.5分，新費率從7月1日起適用。

自雇者(self-employed)納稅人在申報所得稅時，可以在稅表上申報商業里程。申報2026年所得稅時，今年當中前後兩個版本的里程費率都要納入，也就是較低的上半年費率以及7月1日起調高的新版費率。

不過，2026年當中為慈善組織服務所行駛的里程，費率在下半年維持不變，仍是每哩14分。

國稅局先前表示，準里程費率適用於全電動車、油電混合車、汽油車、柴油車。