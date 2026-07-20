這個州待售房屋面積最大 密西西比州這城市房價最實惠

懷俄明州風景。圖：pixabay

懷俄明州是美國面積第十大、人口最少的州，但卻擁有全美市場上空間最大的住宅。

根據NetCredit對房地產網站Zillow在人口超過10萬城市中的25萬條房源資訊的分析，這個位於西部山區、地處鄉村的州，其住宅平均面積為2627平方英尺。NetCredit是一家提供消費貸款和信用額度的公司，其分析排除了售價低於5萬元和高於500萬元的房源。

懷俄明州的房屋空間是賓州 的1.67倍，賓州擁有全美空間最小的房屋，平均面積僅1576平方英尺；紐約州是全美房屋面積第二小的州，僅比賓州多10平方英尺。

緊隨懷俄明州之後的是猶他州，平均房屋面積為2440平方英尺，內布拉斯加州則以2388平方英尺位居第三。

在各城市中，懷俄明州夏延市(Cheyenne)的房屋面積最大，平均為2634平方英尺；排名第二的是科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)，平均面積為2462平方英尺，內布拉斯加州緊隨其後，平均面積為2377平方英尺。

有些城市的房屋性價比更高，而隨著通貨膨脹持續侵蝕美國人的銀行存款，性價比也顯得愈發重要。

而在房價 方面，價格最高的城市是加州陽光谷(Sunnyvale)，平均每平方英尺售價為1045.81元。緊隨其後的是麻州波士頓，每平方英尺售價為1013.84元，加州聖塔克拉拉(Santa Clara)排名第三，每平方英尺價格為99952元。

另一方面，密西西比州 傑克遜(Jackson)的房價最低，每平方英尺售價僅為88.58元；其次是伊利諾州皮奧里亞(Peoria)，每平方英尺售價為95.59元，維吉尼亞州帕克斯堡(Parkersburg)則為每平方英尺100.47元。