我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI局長：世界盃維安做到「數學般精準」

習近平9月如期訪美？中國外交部：中美就此保持溝通

這個州待售房屋面積最大 密西西比州這城市房價最實惠

編譯尤寶琪／即時報導
懷俄明州風景。圖：pixabay
懷俄明州風景。圖：pixabay

懷俄明州是美國面積第十大、人口最少的州，但卻擁有全美市場上空間最大的住宅。

根據NetCredit對房地產網站Zillow在人口超過10萬城市中的25萬條房源資訊的分析，這個位於西部山區、地處鄉村的州，其住宅平均面積為2627平方英尺。NetCredit是一家提供消費貸款和信用額度的公司，其分析排除了售價低於5萬元和高於500萬元的房源。

懷俄明州的房屋空間是賓州的1.67倍，賓州擁有全美空間最小的房屋，平均面積僅1576平方英尺；紐約州是全美房屋面積第二小的州，僅比賓州多10平方英尺。

緊隨懷俄明州之後的是猶他州，平均房屋面積為2440平方英尺，內布拉斯加州則以2388平方英尺位居第三。

在各城市中，懷俄明州夏延市(Cheyenne)的房屋面積最大，平均為2634平方英尺；排名第二的是科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)，平均面積為2462平方英尺，內布拉斯加州緊隨其後，平均面積為2377平方英尺。

有些城市的房屋性價比更高，而隨著通貨膨脹持續侵蝕美國人的銀行存款，性價比也顯得愈發重要。

而在房價方面，價格最高的城市是加州陽光谷(Sunnyvale)，平均每平方英尺售價為1045.81元。緊隨其後的是麻州波士頓，每平方英尺售價為1013.84元，加州聖塔克拉拉(Santa Clara)排名第三，每平方英尺價格為99952元。

另一方面，密西西比州傑克遜(Jackson)的房價最低，每平方英尺售價僅為88.58元；其次是伊利諾州皮奧里亞(Peoria)，每平方英尺售價為95.59元，維吉尼亞州帕克斯堡(Parkersburg)則為每平方英尺100.47元。

精華 FAQ

  • 根據NetCredit對Zillow房源的分析，懷俄明州平均住宅面積達2627平方英尺，位居全美各州第一，明顯高於其他州，顯示其房屋空間最為寬敞。

  • 賓州是全美房屋面積最小的州，平均僅1576平方英尺；紐約州排名第二，且只比賓州多10平方英尺，兩州都屬於空間較侷促的市場。

  • 密西西比州傑克遜的房價最低，每平方英尺僅88.58元，低於皮奧里亞的95.59元與帕克斯堡的100.47元，成為最具房價可負擔性的城市。

密西西比州 房價 賓州

上一則

秘魯這一能榨油種子 可能是下個超級食物

延伸閱讀

房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購

房市不景氣 這類非學區房 卻引華人加價搶購
沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍

沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍
全州4新興都市 南加僅門尼菲入榜

全州4新興都市 南加僅門尼菲入榜
蒙大拿州魅力小鎮 擁通往黃石公園絕美公路

蒙大拿州魅力小鎮 擁通往黃石公園絕美公路

熱門新聞

遊客走在義大利阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的特魯利石屋之間。Image by Jacopo Cima from Pixabay

義大利中世紀建築降溫設計 讓居民躲過夏日熱浪

2026-07-13 13:37
示意圖。Image by Ewan from Pixabay

遵循5技巧 消費者報告：汽車可開超過20萬英里

2026-07-13 12:35
葡萄牙的波多（Porto）。Image by Tim Chelius from Pixabay

葡萄牙這2城市 名列首次出國旅客首選目的地

2026-07-13 10:22
紐約市華埠。Image by Noel from Pixabay

Z世代瘋搶 紐約街頭小販35元超大包款爆紅

2026-07-16 13:36
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。(美聯社)

理財作家拉姆齊：美國人最浪費錢的7個習慣

2026-07-18 12:36
乾的小扁豆。Image by Andrew Martin from Pixabay

4常見便宜食材 營養師：能有效降低血壓

2026-07-16 10:15

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎