選擇川普帳戶或529教育計畫？理財專家指出何者較具優勢

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。(美聯社)

一位正為子女的大學基金儲蓄的母親，致電理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）主持的節目「拉姆齊秀」（Ramsey Show），提出了一個在近期「川普 帳戶」推出後，許多家長都在問的問題。她表示，她和丈夫已經為10歲與20歲的女兒開設了529大學儲蓄計畫，每個帳戶約有1500元。她的問題是，他們正在討論該開設教育儲蓄帳戶（ESA），還是選擇「川普帳戶」。她問拉姆齊的看法，以及哪一種較具優勢？拉姆齊的回答很直接，他建議他們繼續使用現有的529教育儲蓄計畫。他說，「川普帳戶」還算好，但絕大部分是川普在自我吹噓，並非真正是具有劃時代意義的創新。

理財網站24/7 Wall St.指出，若資金用於教育支出，529儲蓄計畫相較於「川普帳戶」具有特定優勢；然而，「川普帳戶」仍是一項有價值的創舉，值得納入家庭的整體財務規劃中。

為何529儲蓄計畫在大學教育儲蓄上勝過「川普帳戶」

拉姆齊與共同主持人卡梅爾（George Kamel）的說法沒有錯，關鍵在三大因素：稅務待遇、供款空間以及控制權。卡梅爾說，從稅務層面考量，「川普帳戶」的收益將被視為應稅所得，而529儲蓄計畫若用於大學教育，則完全免稅，且資金始終由個人掌控；就財務效益而言，529儲蓄計畫都勝出。

假設一位家長每月向529儲蓄計畫存入300元，持續15年，帳戶總額約為9萬元，其中約3萬6000元為投資收益。若將這筆錢用於支付學費、住宿費、伙食費或書本費，在提領時無需繳納任何聯邦稅；若將相同金額投入應稅證券帳戶，出售時這些收益將按長期資本利得稅率課稅。對於處於15%資本利得稅率級距的家庭而言，在相同的投資表現下，代表必須繳納約5400元的稅款。

拉姆齊也反駁了「529計畫會將資金鎖定在表現不佳的基金中」的說法，他指出，適當的529計畫，能自行選擇要投入529計畫的共同基金；若表現不佳，可以取消並改選其他基金，與操作羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）或其他類似帳戶的方式完全相同。

關於供款空間，卡梅爾表示，529計畫的供款限額高得多；相較於「川普帳戶」每年5000元的限額，529計畫實際上幾乎沒有實質限制；而教育儲蓄帳戶（ESA）則為每年2000元。卡梅爾所說的這些供款限額，具體數字有待核實。

只有在父母為自身退休儲蓄後，529計畫才具意義

卡梅爾指出，父母應優先考慮自身的退休儲蓄；首先需將15%的收入投入自身的退休儲蓄，然後再為大學教育儲蓄，因為大學教育比孩子的退休來得早得多。