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金價跌逾25% 想趁低檔買進者掌握3關鍵

編譯莊瑞萌／即時報導
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金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比例不超過投資組合的...
金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比例不超過投資組合的10%。(路透)

金價今年屢創新高，一度逼近每盎司5600元，使許多投資人望而卻步。不過，近期金價大幅回落，7月9日已跌至4122元，較年初下跌約26%。專家指出，金價跌勢罕見且通常短暫，有意進場應把握當前時機，但須控制配置比例不超過投資組合的10%。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，金價今年屢次打破紀錄，先是突破每盎司3000元關卡，接著又越過4000元和5000元大關，讓黃金對許多投資人來說已變得遙不可及。除非願意採取平均成本法(dollar-cost averaging)或從小額投資開始，否則大多只能被迫觀望，等待金價出現明顯下跌，但這個情況似乎不太可能真的出現。

不過，讓人意外的是，這幾個月還真的發生了。金價在1月創下略低於每盎司5600元歷史高點後，目前已大幅回落。7月9日金價為4122元，較年初的5589.38元下跌約26%。雖然代表現有投資人的資產價值縮水，但也為今年被排除在市場外的投資人開啟一扇窗，加上金價下跌罕見且通常只是暫時性的，有意進場的投資人應做好準備，以迅速且策略性的方式行動。

1. 找出適合的投資類型並盡快開始：黃金投資類型眾多，包括金條、金幣、黃金IRA、黃金ETF等，並非每種類型都適合自己，甚至不適合多數人。因此，花時間評估每種類型，判斷哪一種最符合自身投資策略與投資組合，但也不要過度分析投資選項，一旦找到符合需求的類型，就不要拖延進場。

2. 記得控制投資金額：對於任何當前價格低於歷史水準的投資，看到便宜就想多買，這種誘惑很常見，不難理解，但對黃金而言，投資人應避免落入這種過度投入的陷阱。相反地，黃金投資應限制在整體投資組合的10%之內，甚至根據自己的投資屬性，更低於此門檻。切記，黃金的功用主要是保護既有資產，而非創造收益。即使金價目前較低，投資組合仍應以股票、債券、房地產等為主。

過度投資黃金可能導致錯失其他資產所能提供的收益機會。換句話說，在當前較低的價格下，應利用黃金提供的保護功能，同時尋找能可靠創造收益的投資標的。

3. 諮詢評價最高的黃金投資公司：黃金不像部分股票或房地產是那麼多人了解的投資選項，當中不乏不道德行為和投資陷阱，為了避免淪為詐騙和不肖投資人的受害者，建議與評價最高的黃金投資公司洽談，同時參考各家公司的線上評價，了解哪些公司聲譽良好與客戶滿意度。

精華 FAQ

  • 因為金價從年初高點明顯回落，7月9日已跌至4122元，較5589.38元下跌約26%。專家認為這種跌勢罕見且通常短暫，提供了此前被高價擋在場外的投資人進場窗口。

  • 黃金投資方式很多，包括金條、金幣、黃金IRA與黃金ETF等，但不一定每種都適合自己。應先評估自身策略與需求，找到合適工具後就盡快開始，避免過度猶豫錯失時機。

  • 黃金配置最好控制在整體投資組合的10%以內，甚至可更低，因為黃金主要是防禦資產而非收益來源。同時應挑選評價高、聲譽佳的公司，並參考線上評價以降低詐騙風險。

金價

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