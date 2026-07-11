為孩子開立「川普帳戶」？這些風險宜先考慮

川普政府為美國兒童創設的「川普帳戶」於7月4日開通，財政部將在這天將1000元補助金存入每個新生兒的帳戶。(路透)

從長遠角度來看，股票並非總是優於債券 ；在考慮開啟暱稱為「川普 帳戶」(Trump accounts)的530A帳戶時，這一點尤其重要。 530A帳戶是從「個人退休 儲蓄帳戶」(IRA)的變化體，並於7月4日起對18歲以下兒童開放。

但這些530A帳戶可能並非是兒童的最佳長期投資選擇；這是因為在兒童年滿18歲之前，帳戶中的資金只能投資於美國股市，不能投資債券，也無法進行多元化投資。

考慮到美國歷史的全面性，這種僅限美國股票的限制大有問題；根據聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)退休榮譽教授麥奎禮(Edward McQuarrie)所提供的數據，股票的總回報率自1920年代中期以來就顯著優於債券，年化殖利率高出驚人的5.5個百分點；但是，股票的這種巨大優勢只是例外，而常態；在美國歷史的前三分之二時期，股票和債券的表現基本上都很相似。

即使從長遠來看，股票也未必能跑贏債券。麥奎禮所提供的一份數據，是美國歷史上股票在50年周期中，表現不如債券的資料；該資料顯示，如果我們將美國歷史三等分，那麼在前三分之一的時期內，股票在任何50年周期中都未能跑贏債券；在中間三分之一的時期內，股票大約有一半的時間跑贏債券；而在後三分之一的時期內，股票的表現則始終優於債券。

但即使是在股票表現遠超債券的「現代」，保守的60/40股票債券組合也表現出乎意料地好；自1926年以來，一個將40%的資金投資於美國長期國債，60%的資金投資於標普500指數(S&P 500 SPX)，且每年進行再平衡的投資組合，在所有十年期中的平均年化收益率為9.1%，而風險更高的100%股票投資組合的年化收益率則為10.7%。而且別忘了，這略低的回報是在股票市場表現最異常強勁的時期之一取得的。

另一個不宜過度對美國股市近十年巨大成功進行推斷的原因，是因為美國股市迄今一直是全球股市中表現最佳的。但我們憑什麼認為美國股市會無限期地維持最佳表現呢？且值得注意的是，「川普帳戶」並不允許投資國際股票。

假設美國股市在未來會跟過去一樣有利可圖的同時，我們也必須假設過去幾十年來所有對美國有利的社會經濟和地緣政治因素都會繼續存在。

這是一個很大的假設，但有個更大的假設，那就是我們無法預測美國未來會成功克服哪些挑戰；否則，這些挑戰早就反映在股價上了。美國卓異主義(American exceptionalism)將繼續推動美國股市上漲的承諾只能靠信念來支持。你願意把孩子的財務未來押在這個信念上嗎？