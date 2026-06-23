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億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

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億萬富商庫班(Mark Cuban)。(路透)
億萬富商庫班(Mark Cuban)。(路透)

在馬克庫班（Mark Cuban）成為身價估計有60億元的億萬富豪前，他是位精打細算的節儉達人，且很多省錢習慣一直沿用至今。GO Banking Rates報導介紹庫班認為幫助他累積財富的五個省錢習慣，以及其他人現在能如何運用這些方法。

首先是開便宜的車，庫班說他到25歲以後才擁有一台超過2百元的車，他甚至開過一台車底板（floorboard）有破洞的飛雅特（Fiat）X1/9，他說這聽起來很瘋狂，但他決定這麼做，因為他想要省錢。

庫班的目標很簡單，把固定成本降低，如此他就能專注於累積財富，而不是維持表面風光。

第二個方式是節省房租，庫班24歲時和五位室友一起合租達拉斯的三房公寓，他說他沒有自己的臥室，而是依據回家的時間睡在沙發或地板上。住房通常是任何預算中最大筆的開銷，而庫班犧牲舒適度換取可用於投資的成本。

第三，庫班將償還債務視為一種投資，他說最好的投資方式就是繳清所有的信用卡帳單並註銷卡片，如果循環利息是15%到20%，那麼還清欠款就等於現賺15%到20%的投資回報。

第四招是大量購買生活必需品。庫班在其部落格中寫道，花1千元購買生活必需品並享有15%的折扣，比拿1千元投資賺15%還划算，因為省下來的錢不用繳稅。當庫班被問到會如何將10萬元用於投資時，他說會先還清債務，接下來是在零售店大量購買價錢有折扣的生活必需品。

最後是午夜時去超市買打折商品。庫班之前在脫口秀主持人馬厄（Bill Maher）的podcast「Club Random」中說，他二十幾歲時會在午夜去超市採買，因為那是買到打折食品的最佳時段。

這個習慣反映了庫班在職涯中一直持續的一個更廣的理念，也就是最佳的財務上的勝利往往來自長期堅持不懈的微小且自律的選擇。

精華 FAQ

  • 他認為降低固定成本比維持外表風光更重要，因此寧可開便宜車，甚至接受車況不佳，只為把更多錢留給投資與累積財富。

  • 他把還債視為一種投資，因為若信用卡循環利息高達15%到20%，先清償欠款等於立即獲得同等報酬，通常比冒險投資更穩健。

  • 他也會合租降低房租、在零售店大量購買打折生活必需品，並在午夜去超市買折扣食品，藉由持續的小習慣累積長期財務優勢。

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