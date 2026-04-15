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歐記健保失補貼 14%付不出首期保費

記者胡玉立／即時報導
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數據顯示，歐記健保今年起保費大漲後，參加計畫的投保人約有14%付不出1月的首期保...
數據顯示，歐記健保今年起保費大漲後，參加計畫的投保人約有14%付不出1月的首期保費。圖為歐記健保網站。(美聯社)

精算公司韋克利諮詢顧問集團(Wakely Consulting Group)提供華爾街日報的最新分析數據顯示，「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)去年底聯邦補貼到期、今年起保費大漲後，今年參加計畫的投保人約有14%(相當於七分之一)付不出1月的首期保費；某些州甚至有四分之一以上的投保人未能按時繳費。

通常歐記健保投保人數在年初的降幅百分比只有個位數。韋克利集團預測，與去年相比，2026年歐記健保整體投保人數可能下降17%至26%。韋克利精算師安德森(Michelle Anderson)表示：「降幅真的很大。」

韋克利數據分析首次針對聯邦擴大補貼到期，全面檢視對歐記健保參保人帶來的影響。該數據來自全國約30州的保險公司，代表全國約80%歐記健保參保人，數據截至1月底止。

去年歐記健保投保人數約2400多萬人，預計2026年將降至2300萬人。韋克利數據顯示，還有數百萬人可能失去歐記健保。部分投保人享有寬限期，即使沒付保費，保險計畫仍可保留三個月。

此外，根據投保者預期醫療費用估算，2026年仍選擇與去年相同歐記健保保險公司的投保人群中，按時繳納1月首期保費者，健康狀況比未繳納1月首期保費者差約10%。

醫療保險價格上漲時，更年輕、更健康的人更有可能放棄保險。健康狀況較好的人群退出保險後，預計參保人平均醫療成本將上升，保險公司就會提高保費以彌補損失。今年多家保險公司因此大幅提高保費。

亞利桑那州藍十字藍盾保險公司(Blue Cross Blue Shield)表示，截至3月底，最初註冊該公司2026年歐記健保計畫者已流失逾30%，原因幾乎全是在寬限期結束前未繳納保費。去年，該公司因寬限期結束時未繳費而流失的投保人數僅約2%。

藍十字藍盾保險公司是非營利組織；公司執行長凱利(Pam Kehaly)表示，會員流失，「只是因為醫療保險費用超出他們所能負荷。」該公司過去兩年一直處於虧損狀態，由於預計成本上升，公司今年初大幅提高保費。

醫療保險 歐記健保 保費

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