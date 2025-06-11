3個朋友湊900元擺攤賣炸雞 8年後轉手價近10億

示意圖。（取自123RF）

說服朋友賣炸雞，顯然是門好生意。阿曼·奧加涅相（Arman Oganesyan）在24歲時，是名脫口秀喜劇演員，每晚能賺50元；當他向兒時好友戴夫·科普希揚（Dave Kopushyan）與湯米·魯本揚（Tommy Rubenyan）提出賣納許維爾辣炸雞（Nashvill hot chicken）的構想時，沒有任何餐飲或經商經驗。他們湊了900元積蓄，於2017年在洛杉磯 一處停車場開設「戴夫辣炸雞」（Dave’s Hot Chicken）快閃攤位。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，私募股權公司Roark Capital日前以近10億的價格收購了「戴夫辣炸雞」的大部分股權，該炸雞店已發展為在全球擁有超過300家分店的連鎖品牌。

「戴夫辣炸雞」執行長比爾·菲爾普斯（Bill Phelps）表示，該公司的發展令人難以置信，創辦人奧加涅相雖是高中輟學生，卻是行銷天才，所有想法均來自他。

但奧加涅相的想法差點未能如願，曾在米其林餐廳擔任廚師的科普希揚起初對奧加涅相要賣炸雞的念頭嗤之以鼻，因為他討厭雞肉。

經過一番勸說，科普希揚最終同意加入，他們開始向其他朋友集資，奧加涅相說，除了魯本揚，所有人都拒絕他們。三人勉強擠出積蓄，開始研發納許維爾辣炸雞食譜 ，靈感來自在洛杉磯有兩家分店的熱門餐廳Howlin’ Ray’s。

信心與懷疑交織

奧加涅相說，他們花了數月時間到各式炸雞店用餐，觀看關於炸雞的影片，並在科普希揚的廚房裡進行試驗。

他們的一些「瘋狂」想法，例如在其中加入軟糖熊，但被否決了；奧加涅相說，其他想法則出人意料，如在醃料中使用泡菜汁，這是他們在將剩下的雞肉扔進幾乎空的泡菜罐後偶然發現的。他說，那是一段充滿信心又不時心生懷疑的時光。

最後，他們準備開賣了，但因買不起餐車，於是在洛杉磯東好萊塢 區一處停車場裡，用個150元的油炸鍋、一個用來保溫薯條的加熱燈，以及從父母那裡借來的桌子，開始了他們的炸雞生意。

奧加涅相說，開業第一晚的營業額僅40元，賣了四份餐給他的女友和她的三個朋友；但五天後，透過口耳相傳吸引了前美食網站Eater Los Angeles的美食評論家法利·埃利奧特（Farley Elliott）的注意。

自此生意便蒸蒸日上，奧加涅相表示，僅用了幾個月時間，他們開始每晚銷售一空並可賺上幾千元；在第二個月結束時，他們第一次給自己發了薪水，每人領到約1萬元現金。他說，這是他一生中第一次見到這麼多錢。

一年後，他們請了魯本揚的兄弟蓋里（Gary），協助他們開了第一家店。

拓展全球加盟

2019年，包括菲爾普斯、演員山繆·傑克森（Samuel L. Jackson）、「早安美國」主持人麥可·斯特拉恩（Michael Strahan）、電影製片人約翰·戴維斯（John Davis）與紅襪隊老闆湯姆·華納（Tom Werner）在內的投資集團收購了該公司部分股權，並擬定拓展該品牌的加盟計畫。

菲爾普斯便在那時起擔任執行長，他表示，該品牌加盟業務已擴展至全美，以及加拿大、英國和中東地區。

市調公司Technomic的數據顯示，去年「戴夫」在美國銷售額超過6億元，較前一年增長57%。總裁兼營運長吉姆·比帝克斯（Jim Bitticks）日前接受CNBC訪問時表示，今年該公司營業額預計將達12億元，在加盟與公司營運上均有亮眼表現。