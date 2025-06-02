好市多聯合創辦人 89歲退而不休的成功秘訣

好市多（Costco）。（路透）

好市多 （Costco）聯合創辦人吉姆·辛尼格（Jim Sinegal）已退休 ，或說基本上算退休了。這位89歲的前好市多執行長於2012年卸任，但仍會在某些星期二去辦公室，體現他從導師、已故零售業 大亨兼慈善家索爾·普萊斯（Sol Price）那裡學到的敬業與承諾。

辛尼格日前接受華爾街日報採訪，他說，他認為要取得成功，就必須非常專注；如果能像他一樣找到普萊斯這樣的導師，會對人生產生重大影響。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，對辛尼格而言，繼續參與公司事務是理所當然。他將生命中大部分時間奉獻給零售業，18歲時在普萊斯的超市FedMart擔任收銀員，逐步晉升至高層，後來與律師兼商人傑夫·布羅特曼（Jeff Brotman）共同創辦了好市多，並擔任總裁兼執行長近30年。

辛尼格表示，他一直熱愛在零售業工作，並視這份工作為一種愛好；至於工作與生活的平衡，即使在退休後，繼續從事熱愛的工作，對他來說是錦上添花。他說，一般人需要擔心三件事：生計、健康與家庭；此外，如果能擠出時間去做其他事情，都是額外的收穫。

辛尼格多年來一直向學生與年輕企業家提出類似的建議。他在2016年對加州羅耀拉瑪麗蒙特（Loyola Marymount）大學學生發表的演講中指出，如果找到一件真正熱中的事，一生都不會感覺是在工作；除了去辦公室，辛尼格表示，他仍然盡量定期拜訪好市多各分店，不是出於義務，而是他對公司充滿情感。

他在2016年曾表示，沒有人拿槍逼他，他做這件事是因為他熱愛它；如果能找到自己熱愛的事，那將是人生的一大恩賜。

身份認同是退休後一大問題

據2020年一項研究，28%退休人士罹患憂鬱症，比率高於整體老年人口。哈佛商學院教授特蕾莎·阿瑪比利（Teresa M. Amabile）指出，這是在考慮該如何度過最後幾十年時，每個人需誠實面對自己的重要原因之一。

她與哈佛商學院研究團隊花費十年時間採訪人們，以揭示退休帶來的心理、人際關係和生活重構的挑戰，以及如何最好地應對。她說，調查發現，身份認同對人們來說非常重要。

阿瑪比利建議年輕的員工自問：工作是所做的事，還是工作就代表自我？如果意識到工作就是自我，她說，這一覺察可有助思考，強烈的職業身份認同是否阻礙了開啟美好退休生活的可能。

阿瑪比利指出，之後寫下認為重要的價值觀與特質，例如若寫的是「勤奮工作」，可以透過找到另一種方式來實踐奉獻精神，如園藝、上健身房或投入社區工作，來銜接身份上的差距。

阿瑪比利說，思考在職業生涯中扮演何種角色，退休時能夠帶走哪些部分，又希望留下哪些；如果能誠實地做到這點，更有可能在退休後找到令人滿意的生活。