房東可任意漲租嗎？加州、紐約州、新澤西州有規範

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沒有租客 希望收到房東漲房租通知，尤其是當他們正遭逢不幸時。無數加州 居民因野火而失去家園後，關於房東哄抬房租的指控開始流傳；紐約市租金 評議會日前初步通過的調漲方案，最高擬漲7.75%，也引來數百名租客集會抗議。

在全美各地租金持續創新高之際，房地產網站Realtor探討這些令人心寒的租金上漲情況，以及加州、紐約、新澤西州等主要市場房東的合法上漲租金幅度。

加州房東可漲多少租金？

加州州租金管制法律「2019年租客保護法」（AB 1482）是全美最嚴格的法律之一。根據加州司法部網站，該法律規定，15年以上的建築物每年租金漲幅不得超過5%加上通膨。

然而，聖荷西民主黨議員艾許·卡拉（Ash Kalra）於去年提出AB 1157法案，企圖擴大租金管制範圍。該法案於今年4月通過，對AB 1482進行修訂，將租金漲幅上限降至2%加上通膨（總額不超過5%），並取消對獨棟住宅、公寓的租金管制豁免，使該州的租金與驅逐管制措施永久生效。

加州並透過公平就業與住房部執行嚴格的公平住房法律，這些法律超越聯邦標準，涵蓋更多受保護群體，如性取向、性別認同和收入來源。

在野火等災難後需求激增時，房東大幅上漲租金在加州被視為非法。州總檢察長羅伯·邦塔（Rob Bonta）對試圖發災難財的房東發出嚴厲警告。他表示，一些企業與房東大幅提高租金，這是「哄抬物價」、是非法的；他們不能這麼做，這屬於犯罪行為，最高可判處一年刑期並處以罰款。

紐約房東可漲多少租金？

在紐約市及周邊地區租屋時，確認是否屬「租金穩定」（rent-stabilized）房十分重要，因為根據「住宅租戶權利指南」，規則有所不同。

如果簽署的是非租金管制租賃合約，房東無義務續簽合約，在漲租上有更大彈性。在此情況下，如果房東計畫將租金上調5%以上，必須在合約到期前60天通知（若租客已住滿一年），或提前90天通知（若租客已住兩年以上）。

至於「租金穩定」房，若屬於第8節（即住房選擇券計畫），家庭支付租金不得超過其調整後月收入的40%，代表租金上漲的唯一理由是租客年收入增加。

根據2023年紐約市房屋空置調查（NYCHVS），約有24萬20間租金管制公寓與96萬600間租金穩定公寓。

去年租金評議會提議將一年期租約的漲幅上調至4.75%，適用於2024年10月1日及之後簽約的租金穩定公寓，有效期至今年9月30日。此外，2019年「住房穩定與租戶保護法」限制了許多對房東有利的漏洞，如限制押金、限制租金上漲以及提供更大的驅逐保護。

新澤西房東可漲多少租金？

雖然新澤西州沒有全州適用的租金管制法律，但包括澤西市和紐華克在內、超過100個市鎮已制定了地方性法規。

例如在紐華克，無論租戶變動、房東所有權變更或房屋空置情況如何，租金漲幅在12個月內不得超過4%。然而在租金管制條例批准漲租前，租客仍保有挑戰所收取租金合法性的權利；這些租金管制通常適用於老舊建築，不包括新建建築和房東自住的多戶住宅。

此外，新澤西州的「反歧視法」是全美最嚴格的法律之一，禁止基於合法收入來源、家庭狀況和性取向等多種因素的住房歧視。