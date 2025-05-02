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嬰兒潮世代助長 老人住宅成房市搶手貨

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay
示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

許多老人住宅開發案在尚未完工前，一些年長者便急著預付訂金，擔心等到需要時已被搶光。

投資理財網站Market Watch報導，隨著首批嬰兒潮世代在不到一年內將滿80歲，對許多人來說，找到舒適安全養老地點一事已近在眼前；美國人口普查局估計，80歲以上人口將從目前的1470萬增至2030年的1880萬。一項發表於「美國醫學會內科雜誌」的調查顯示，入住養老機構的平均年齡為84歲。

全國老人住宅與照護投資中心（NIC）主管麗莎·麥克克拉肯（Lisa McCracken）表示，年長者正快速搬入老人住宅，由於嬰兒潮世代的推波助瀾以及越來越多乏人照護的獨居老人，此一趨勢將持續下去。

高齡養護機構Aegis Living執行長德韋恩·克拉克（Dwayne Clark）也指出，需求超過供給；人們已開始預付訂金，因此未來兩、三年內都將沒有空位。他說，由於疫情期間利率飆升，他們無法以所需速度興建老人住宅；而從選址到完工使用需五至六年，即使利率今天就調降，也無法加快建設速度以滿足需求。

追蹤老人住宅行業的NIC MAP數據顯示，到2030年，需新增56.4萬間老人住宅才能滿足需求，但依目前開發速度，僅能新增19.1萬。這些住宅包括獨立生活、輔助生活、記憶障礙護理和活躍成年人住宅。

NIC MAP指出，2025年第一季老人住宅入住率創下紀錄，近62.1萬間住宅被入住，而2024年第四季約為61.7萬；而2025年第一季新的與興建中老人住宅的數量則低於歷史平均水平，這將繼續推動未來幾季入住率的上揚。

NIC MAP分析全美31個主要城市的老人住宅入住率，所有均超過80%。自2019年第四季以來，有四個地方首次入住率超過90%，排名前三的是波士頓（90.7%）、巴爾的摩（90.6%）和辛辛那提（90.2%）。邁阿密則跌至入住率最低的城市之一（84.7%），與休斯頓（84.7%）、亞特蘭大（83.9%）一同名列2024年第四季以來入住率最低的三個地方。

NIC MAP執行長艾瑞克·莫頓（Arick Morton）表示，要讓供給巨幅增長，需要從開發建案著手，但高利率、影響建材的關稅，以及大規模遣返行動導致勞動力短缺，都是此一行業面臨的不利因素。

利率 人口普查 疫情

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