意外「被退休」？專家提供擁抱改變、重塑自我訣竅

示意圖。Image by fotografierende from Pixabay

在川普總統精簡人事的政策下，200多萬聯邦雇員被迫提早考慮退休 計畫，其中數萬人已接受辭職要求。今日美國報報導，目前尚不清楚有多少人會因此提早退休，但許多人可能會發現轉職不易，尤其當他們距退休僅五至十年。

一個由財務顧問組成的行業已出現，目的在協助確保人們能負擔得起退休生活。新書「安可：高成就者退休後成功指南」（Encore: A High Achiever's Guide to Thriving in Retirement）作者澤琳卡·帕森（Zelinka Parsons）表示，考慮退休後的一些軟性問題也很重要，包括檢視個人自我認同、安排新的行程、擴大社交圈，簡而言之，就是要不斷成長。

無論是對身處此一變化的聯邦工作人員，或是對終將面對類似遭遇的數百萬其他美國人，她提出以下建議，可使過渡期不那麼痛苦，並且更充實。

接受憤怒與悲傷情緒

隨著充實的職業生涯結束，可能會產生與失去目標、群體、例行生活與職業認同相關的情緒。帕森說，這些都很正常，明智的方法是寫下或說出這些變化，特別是與正在經歷類似改變的人；不宜忽視或壓抑情緒的負面影響，「不要讓它變成永久的苦痛」。

認識退休是人生重大變化，可能帶來壓力

對任何人來說，適應退休生活都不容易，尤其來得措手不及，會造成更大影響。這種轉變或許是財務壓力、顛覆日常生活、牽動社交關係，或終止個人計畫。帕森建議，嘗試將改變視為通往新生活的橋樑，而不是結束舊時光的懸崖。

重新定義自我並拓展身分

對多數人來說，工作、職位與自我價值感息息相關，專業人士更是如此。但退休後有更多空閒時間，有機會拓展其他角色或追求新事物，並與其他人交流。帕森表示，人都喜歡歸屬某個群體，可努力了解、融入其中。

將退休視為「畢業」

退休不應被簡單視為一種結束，它也可以代表一個新的開始。帕森說，「退休」一詞意味著沒有前進動力的退出，但不要認為自己正遠離或退回狹小的生活圈，相反地，應把它看作是個可以變得更好的未來。

財務之外，做好生活規畫

退休後能過著舒適的生活十分重要，這也是許多美國人仍需努力實現的目標；但帕森建議，以其他方式做好準備，如安排每日、每周行程，尋找包括腦力刺激、社會連結等新挑戰。她說，這也是重新聯絡數年或數十年前認識的人，讓「休眠」友誼甦醒的時候。

決定如何動用退休基金

至於財務方面，想要有舒適的退休生活，可以稍微延長工作時間、在職時定期投資401(k) 和退休帳戶、縮小房屋規模、在退休時找份兼職工作，以及盡可能延後領取社安金 等。

但帕森表示，她也看到一些人，特別是退休時擁有大筆錢的，會遇到相反的問題；他們很難把錢花掉，無法從儲蓄心態轉變為消費心態。她說，退休時不僅要考慮可做哪些慈善公益，還要想如何把錢花在自己身上，這時候該問：「存錢是為了什麼？」