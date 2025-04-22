處方藥、輔具多靠進口 關稅戰恐損年長者荷包

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美國老年人與照護者對因關稅 而引發的價格上漲感到焦慮，因為大部分處方藥與醫療設備都來自海外。

今日美國報報導，川普 總統雖已暫停90天對數十個國家徵收對等關稅，因彼此正協商貿易協議，但對來自中國的大部分商品仍徵收145%關稅；川普稍後於4月11日宣布手機、筆電及其他電子產品豁免對等關稅。

但儘管醫療衛生組織敦促，川普仍未宣布對助聽器或輪椅等醫療保健產品實施任何豁免。4月8日，川普表示針對外國藥品的「重大關稅」即將到來，但細節尚未公布；在這波大規模關稅中，藥品先是被豁免、後又喊停。

美國醫院協會 (American Hospital Association) 執行長理查·波拉克（Richard Pollack）在2月曾致信川普，促請他對藥物與醫療用品給予關稅豁免。他說，醫療機構從中國進口許多癌症與心血管藥物、免疫抑制劑、抗生素與複方藥。對許多病人而言，即使暫時中斷這些藥物的供應，也可能使他們面臨包括死亡等重大風險。

儘管醫療保健相關人士擔心關稅會擠壓醫院本已有限的資源，但一些家庭照護者表示，荷包備感壓力。

老年人更容易受到疾病、失能與行動不便的影響，需要處方藥、助行器、淋浴座椅、失禁產品、心律調整器和胰島素幫浦等配件。照護機構Caring Across Generations主任妮可·喬威克（Nicole Jorwic）表示，由於社會安全福利無法涵蓋許多年長者的安置照護費用，越來越多家庭成員需協助填補年邁親屬的財務缺口。她說，關稅引發的高物價，將讓這些人受到更大打擊。

壽險 公司Beca Life Settlements執行長耶胡達·崔普爾（Yehuda Tropper）表示，藥品與輔具是一些老年人的必需品，僅次於食物和住所。崔普爾說，他看到許多僅有固定收入的年長者不得不考慮出售保單，因為負擔不起讓生活更方便的物品，「關稅對老年族群真的打擊很大」。

印第安納波利斯的馬克·史穆特（Mark Smoot）是73歲、患有阿茲海默症妻子的照顧者，他認為未來幾年相關物品價格可能會飆漲，但他表示，現在要判斷關稅對照顧者的衝擊還太早，「人們只是恐慌」。

喬威克是家中三位90多歲長輩的照顧者，她說，她幫他們買雜貨，帶他們去看醫生，也會在祖母跌倒、摔斷背脊的緊急時刻出面。她說，在這種情況下，家庭照護者可能會因為機票和錯過工作而損失數百元，這還不包括照顧年長者所需的日常開支。

喬威克指出，對於那些以固定收入勉強維持經濟獨立的老年人來說，他們的投資與退休帳戶也遭到打擊；貿易戰讓股市在四月有如坐上雲霄飛車，美國人眼看著他們的401(k) 帳戶上沖下洗。她表示，市場的不確定性「確實影響了年長者的荷包」。