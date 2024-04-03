賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

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售屋者如果夠幸運的話，有時會發現賣房後自己瞬間躋身百萬富翁行列，但是理財網站GoBankingRates報導，專家建議碰上這種情況花一分鐘慶祝就好，隨後應迅速規畫如何處理這筆剛到手的財富；如果未採取適當措施，即使是七位數鉅款也可能化為烏有。以下是專家認為應該趕快做的四件事：

1. 瞭解並規畫稅務

律師兼個人理財專家庫爾柏格（Erika Kullberg）指出，當透過賣房大賺一筆時，首先要做的是瞭解對稅務的影響；應盡快確定一旦需報稅時，是否要繳交資本利得稅，如果不確定，可諮詢稅務顧問。

庫爾柏格表示，最不該做的事就是將這筆錢用於投資 或消費，然後無力支付稅款。如果賣房賺了七位數，有可能須繳一筆可觀的稅金。

2. 檢視個人財務計畫

歐本海默公司（Oppenheimer & Co.）投資總監帕沃妮（Melissa Murphy Pavone）認為，當客戶賣掉房子、有一筆大額流動資金進帳時，她建議第一件要做的事，就是檢視個人的財務計畫。

帕沃妮表示，她建議在當地銀行開立一個高收益儲蓄 帳戶（HYSA），這些帳戶通常兼具靈活性與流動性，可方便地存取資金，同時還能獲得較佳的報酬率。

3. 尋求專業團隊協助

帕沃妮說，售屋的另一個關鍵步驟是尋求專業團隊協助，以順利完成複雜的過程。她指出，可與財務規劃師（CFP）深入討論，以獲得適合個人的指導；另外還需要一位會計師，專業的團隊不僅可共同處理財務上的考量以及稅務影響，還能為客戶未來財務提供良好的規畫。

4. 增加儲蓄、清償債務

儲蓄專家麥克勞林（Ben McLaughlin）表示，如果還沒有儲備金或應急基金，現在正是開始儲蓄的好時機。

他說，在HYSA中預留六個月的生活開支是個明智的抉擇，讓剛到手的現金在賺取利息的同時，仍然可方便地取用。他強調，重要的是，也不要讓這筆錢在支票 帳戶中閒置。

他說，如果不急需用錢，可考慮鎖定高利息投資產品，例如高收益定存（CD），保證在一段時間內賺取一定比率的報酬。