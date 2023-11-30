我退休了 何時可停止付稅？

雖然年長者不能完全省掉報稅這件事，但在達到一定年齡後，有幾種可以節稅的方法。Getty Images

個人理財網站Smart Asset報導，一旦退休 或達到一定年齡時，有些事情可能就不需要再做了；有部分人可省去上下班通勤之苦或享有些折扣優惠，但無論年齡多大，都不能不納稅。

理財顧問柯林斯（Hilary Collins）指出，納稅與年齡無關，所以不會因為年齡增長而不須納稅。如果年齡在65歲或以上，總收入達1萬4,700元或以上，就必須在2022年報稅 。已婚且共同報稅者，若雙方都在65歲或以上，此一金額為2萬8,700元；如僅其中一人滿65歲或以上時，則此一金額為2萬7,300元。

不過，有種情況可以讓人與納稅這件事說再見。柯林斯說，如果唯一收入是社安金，就不會有欠稅問題，也許不需要報稅。

雖然年長者不能完全省掉報稅這件事，但在達到一定年齡後，以下是幾種可以節稅的方法：

利用老人稅收抵免

老人和殘障人士的稅收抵免額度為3,750元至7,500元，可以上國稅局網站來瞭解自己是否符合條件以及可能獲得的抵免額度。一般來說，如果是單身或作為一家之主申報，必須年滿65歲或以上，且調整後的總收入低於1 萬7,500元；如果已婚並聯合報稅，且僅一方年滿65歲或以上，則此一額度提高至2萬元。已婚且聯合報稅者，若雙方都年滿65歲或以上，則此一額度提高至2萬5,000元。

享有更高的標準扣除額

如果年齡在65歲或以上，且未選擇逐項扣除，就可享有更高的標準扣除額。65歲以上的單身報稅者可額外獲得1,750元的扣除額，夫妻雙方共同報稅者，每一方年滿65歲或以上，可額外獲得1,400元的扣除額；亦即如果雙方皆為65歲或以上，額外扣除額為2,800元。

50歲或以上者可向退休帳戶「追加」存款

2023年傳統或羅斯退休帳戶的存款限額為6500元，但如果是50歲或以上，可「追加」存款（catch-up contributions）1000元。2023年401(k) 計畫的供款限額為2萬2500元，50歲及以上的人可追加7500元。柯林斯表示，向稅款遞延（tax-deferred）退休帳戶供款可減少須繳的所得稅額，並為退休生活提供更多保障。