未來5年置產 這5州最佳

愛達荷州首府博伊西街景。Image by Pinpals from Pixabay

在房價居高不下、房貸利率在過去一年翻了一倍多的情況下，想找到一個完美的地方，既負擔得起房價、有良好的就業市場、優質的教育體制、宜人的天氣，又有與個人價值觀符合的政治、社會環境，似乎是一項不可能的任務。

但五年後會是何種光景？「美國新聞與世界報導」（U.S. New and World Report）雜誌指出，由於新冠疫情、氣候變遷與住房短缺等後遺症，尋找理想家園將是一段顛簸之路。以下是理財網站GO Banking Rates擬出的名單，為計畫置產者推薦未來五年購屋時機成熟的州：

1. 愛達荷州

羅里房地產 公司（Raleigh Realty）經紀人費茲傑羅（Ryan Fitzgerald）表示，愛達荷州是全美發展最快的州之一，這歸因其低廉生活成本與房地產價格；愛達荷州的房地產增值速度比任何其他州都要快，在過去五年內幾乎翻了一番。

費茲傑羅還指出，該州首府博伊西（Boise）因擁有安全的社區環境及值得稱道的教育制度而聞名。此外，博伊西的就業市場預計在2030年前每年將增長1.5%，因此是許多人考慮定居的首選之地。

2. 猶他州

猶他州因蓬勃發展的科技產業而被冠上「矽坡」（Silicon Slopes）的稱號。但費茲傑羅表示，除此之外，猶他州還擁有強勁的經濟、充滿活力的戶外生活、低失業率以及隨時間推移穩定成長的紅火房地產市場。

3. 科羅拉多州

如果你是具有環保意識的買家，紐約房產公司Elite Propoerties的加爾潘德（Neha Gharpande）建議不妨選擇科羅拉多州，因為該州致力永續、可再生能源以及綠色生活。此外，科羅拉多州工作機會明顯增加，尤其是在科技、航太與醫療保健領域。該州的強勁經濟推升了住房需求，同時，房地產價值亦水漲船高。科羅拉多州擁有迷人的風景以及全年多彩多姿的活動，吸引著遊客與居民，這也成為其房地產增值的有利條件。

加爾潘德表示，北卡羅來納州可負擔的房屋市場使其成為首次購屋族以及追求划算的生活方式者的理想選擇。依居住城市的不同，生活成本平均比全國低4%至11%。該州文化與戶外活動豐富多彩，對尋求「全方位生活體驗」的家庭和個人十分具有吸引力。

費茲傑羅將北卡羅來納州列入他的名單，是因為三角地區（Research Triangle Park）一直對製藥與科技公司具有磁吸效應。他說，這些企業的湧入刺激了健康的就業市場，而住房價格也相對負擔得起。此外，北卡羅來納州結合了城市生活與美麗的戶外空間，發展指日可待。

新冠疫情以來，人們對德州的興趣大增，專家預期，這種趨勢不會立即減緩。費茲傑羅表示，近年來大量科技公司湧入德州，奧斯汀便是其中一個重要的科技發展樞紐；隨之而來的是高收入的工作及住房需求的增加。此外，相對低廉的生活成本和充滿活力的文化氛圍，也讓德州更具吸引力。

加爾潘德也說，較低的生活成本加上負擔得起的住房市場，吸引首次購屋族以及對租屋市場感興趣的投資者。德州擁有友善的商業環境，優惠的稅收政策及較少的法規限制，促進了經濟增長，進而對房地產價值產生正面影響。