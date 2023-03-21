提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

如果能在提交報稅表之前修正一些容易觸發審計的地方，就有機會可以避免被國稅局審計了。Getty Images

在完成報稅 之後，應該沒有人想再立刻和國稅局 (IRS )打交道；但當你收到國稅局審計(audit)通知時，代表你的報稅表被從一批申報退稅者中選出來仔細檢查。

這種情況有時是隨機的，因為國稅局不可能仔細檢查每個人的報稅單。他們是使用一種演算法來篩選出可疑、需要調整的退稅，以減少國稅局處理退稅的數量，並增加稅收。

納稅人如果能在提交報稅表之前修正一些容易觸發審計的地方，就有機會可以避免被國稅局審計了。

什麼會觸發國稅局的審計？

IRS納稅人權益保護部門的工作人員愛琳．柯林斯(Erin Collins)表示，IRS發出的很多審計通知都是自動篩選的，例如，你的W-2所得稅表顯示你的收入超過了報稅表上的數額。

這就是為什麼柯林斯建議納稅人確保在申報表上所填寫的收入要與1099或W-2等官方所得稅文件中所述的收入一致。她說，很多納稅人拿著當年的最後一張工資單並寫下這個數字，但問題是，最後一張工資單可能無法代表他們一般的工資期。

柯林斯也建議父母親可以討論一下，如果他們分別申報，誰將在申報單上申報子女撫養稅收抵免，以及子女和被撫養照料稅收抵免。如果不符合國稅局的要求，就不要試圖在申報表上申報；否則，將同一個孩子作為受撫養人申報，也可能會引發審計。

柯林斯說，雖然在技術上這不算是審計，但國稅局在過去幾年中向申報表數字有錯誤的納稅人發出了大量的通知。這種情形很多，因為納稅人在獲得提高的兒童稅收抵免或紓困金支票後，沒有適當地調整他們的收入。

稅務律師史帝芬尼(Michael Steffany)說，根據他的經驗，國稅局通常是集中精力處理那些最有可能導致大筆額外補稅的案子，例如高淨值(high net worth)納稅人，以及有非美國收入和外國資產的納稅人。

國稅局是如何選擇審計對象？

根據國稅局網站上的說明，審計通常是透過隨機選擇，在這個過程中，電腦系統會自動進行比較。另一個觸發審計的因素是，如果你的報稅表上的資訊與其他人的資訊有關聯，例如正在被審計的商業夥伴或投資者。

誰最容易被國稅局審計？

根據政府資料，就收入而言，國稅局近年來對無收入、低於2萬5000元和高於50萬元的納稅人的審計率高於平均水準。

財政部長葉倫(Janet Yellen)和IRS代理局長歐唐納(Douglas O'Donnell)曾表示，IRS將從「減少通貨膨脹法」中獲得的近800億元預算，不會用在加強對年收入低於40萬元的納稅人審計上。

史帝芬尼說，IRS預算的增加可能會導致對高收入者的審計數量。柯林斯說，由於國稅局預算短缺，這一數量在最近幾年已經下降。

被國稅局審計的機率

根據最近國稅局引用一份雪城大學交易記錄查詢中心的資料顯示，去年每1000份申報退稅中就有3.8份(即0.38%)，遭到國稅局審計。