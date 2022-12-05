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善用金融服務平台 讓網路購物更省錢

記者顏伶如／即時報導
挑選適合自己的金融服務，平常買東西時便能自動獲得省錢、賺取更多紅利或取消不必要帳單等好處。取自pexels
挑選適合自己的金融服務，平常買東西時便能自動獲得省錢、賺取更多紅利或取消不必要帳單等好處。取自pexels

對於網路購物的省錢之道，高明的消費者並不只是等待低價優惠或尋找折扣代碼(promo codes)而已，還會挑選適合自己的金融服務，平常買東西時便能自動獲得省錢、賺取更多紅利或取消不必要帳單等好處。

一、網路購物不怕買貴

第一資本金融集團(Capital One)的「第一資本購物」(Capital One Shopping)免費服務平台，讓網路購物時貨比三家、尋找折扣碼等步驟得以簡化，讓省錢變得不廢吹灰之力。消費者可以將「第一資本購物」加入瀏覽網頁的擴充套件(browser extension)，服務平台就會自動搜尋折扣碼。消費者在亞馬遜(Amazon)、目標超商(Target)、家得寶(Home Depot)、百思買(Best Buy)等網站購物時，結帳過程中「第一資本購物」會彈出通知視窗，告知相同商品在哪些網路商店有更便宜的售價。

二、理財應用程式有機會省下720元花費

某些民眾花錢訂閱數位服務卻忘記使用，各種小錢累積起來，變成頗為可觀的浪費，例如有民眾同時擁有兩個網飛(Netflix)帳號卻不自知。個人理財應用程式Rocket Money，則將所有訂閱全數列出清單，讓消費者查看哪些項目其實可以取消訂閱。Rocket Money表示，平均可以幫消費者每年省下720元的訂閱開銷。

三、信用良好的消費者可賺取300元信用卡紅利

富國銀行(Wells Fargo)的Wells Fargo Autograph℠ Card信用卡免年費，開卡前三個月刷卡消費滿1500元之後，即可獲得3萬點積分，換算起來等於300元紅利。

四、刷卡可免付利息直到2024年9月

富國銀行的Wells Fargo Reflect® Card同樣免年費，開卡後將其他信用卡餘額轉入，或者購買單價較高的大筆消費，18個月可享零利率，適合現正背有高利息卡債的消費者。

信用卡 超商 亞馬遜

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