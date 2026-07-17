柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料
網路上充斥各種文章，告訴讀者某樣常用的家用物品會致癌，而最新的元凶是柔衣精和烘乾紙，紐約郵報（New York Post）報導，其實這兩樣物品會讓人接觸到與癌症相關的化學物質說法背後的科學原理更為複雜，它們不會直接讓人致病，購買時應注意的是香料成分、雜質和製造副產品。
用於清洗衣物的烘乾紙和液體柔衣精不會直接致病，因為它們沒有刻意添加被認為是致癌物的活性成分，然而這些產品中的特定成分會釋放揮發性有機化合物（volatile organic compounds, VOCs）到空氣中，在特定條件下這些物質可能有害，帶來短期和長期的健康風險，因此購買時應注意的是香料成分、雜質和製造副產品。
一項2011年的研究和2016年的研究發現，使用香氛洗衣產品時，烘衣機的排氣口會排放揮發性有機化合物，其中兩種排放氣體為乙醛（acetaldehyde）和苯（benzene），都是環保署列為致癌的有害空氣汙染物，但目前沒有進一步研究證實它們會讓人罹癌。
其他產品可能含有多種揮發性有機化合物，包括鄰苯二甲酸酯（phthalates）和常用於製造花香的乙酸苯甲酯（benzyl acetate）。鄰苯二甲酸酯會干擾內分泌系統或天然荷爾蒙如雌激素和睪固酮，導致生殖、神經或發育問題，也有文獻綜述指出，香氛產品中的化合物如鄰苯二甲酸酯和對羥基苯甲酸酯（parabens）可能與癌症等健康問題有關。
廠商也可能在成份標籤上將多種化學物質統稱為香精（fragrance）或香水（perfume），讓消費者在不知情的情況下接觸到有害化學混合物。
柔衣精的使用概念和洗衣精不同，洗衣精會被水沖走，但柔衣精被設計為留在織物上，以兩種方式增加和人體的接觸，一是吸入蒸氣，二是和皮膚接觸時蒸氣被皮膚吸收。
雖然目前沒有柔衣精和烘乾紙與癌症相關的強力證據，但使用仍有一定風險，專家說使用某些洗衣產品的風險取決於多種因素，如使用頻率、劑量和接觸時間。綜合癌症中心「希望之城」（City of Hope）腫瘤內科醫師帕特爾（Krushangi Patel）接受Parade雜誌訪問時說，產品成分並未都標示香料相關的揮發物，許多專家都建議減少不必要的接觸。
它們不會直接致病，但香料成分與製程副產物可能釋放 VOCs，增加吸入與皮膚接觸機會；在特定條件下，這些物質可能帶來短期不適與長期健康風險。 2011 年與 2016 年研究發現，香氛洗衣產品使用後，烘衣機排氣口會排出乙醛與苯等 VOCs；這些物質被列為有害空氣污染物，但尚未證實會直接導致罹癌。 專家建議留意成分標示中的 fragrance 或 perfume，盡量減少不必要的香料接觸，並注意使用頻率、劑量與接觸時間，以降低暴露風險。
精華 FAQ
它們不會直接致病，但香料成分與製程副產物可能釋放 VOCs，增加吸入與皮膚接觸機會；在特定條件下，這些物質可能帶來短期不適與長期健康風險。
2011 年與 2016 年研究發現，香氛洗衣產品使用後，烘衣機排氣口會排出乙醛與苯等 VOCs；這些物質被列為有害空氣污染物，但尚未證實會直接導致罹癌。
專家建議留意成分標示中的 fragrance 或 perfume，盡量減少不必要的香料接觸，並注意使用頻率、劑量與接觸時間，以降低暴露風險。
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