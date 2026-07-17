柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

目前沒有柔衣精和烘乾紙與癌症相關的強力證據，但使用仍有一定風險，專家說使用某些洗衣產品的風險取決於多種因素，如使用頻率、劑量和接觸時間。示意圖。Image by RDNE Stock project from Pexels

網路上充斥各種文章，告訴讀者某樣常用的家用物品會致癌，而最新的元凶是柔衣精和烘乾紙，紐約郵報（New York Post）報導，其實這兩樣物品會讓人接觸到與癌症 相關的化學物質說法背後的科學原理更為複雜，它們不會直接讓人致病，購買時應注意的是香料成分、雜質和製造副產品。

用於清洗衣物的烘乾紙和液體柔衣精不會直接致病，因為它們沒有刻意添加被認為是致癌物的活性成分，然而這些產品中的特定成分會釋放揮發性有機化合物（volatile organic compounds, VOCs）到空氣中，在特定條件下這些物質可能有害，帶來短期和長期的健康風險，因此購買時應注意的是香料成分、雜質和製造副產品。

一項2011年的研究和2016年的研究發現，使用香氛洗衣產品時，烘衣機的排氣口會排放揮發性有機化合物，其中兩種排放氣體為乙醛（acetaldehyde）和苯（benzene），都是環保署列為致癌的有害空氣汙染物，但目前沒有進一步研究證實它們會讓人罹癌。

其他產品可能含有多種揮發性有機化合物，包括鄰苯二甲酸酯（phthalates）和常用於製造花香的乙酸苯甲酯（benzyl acetate）。鄰苯二甲酸酯會干擾內分泌系統或天然荷爾蒙如雌激素和睪固酮，導致生殖、神經或發育問題，也有文獻綜述指出，香氛產品中的化合物如鄰苯二甲酸酯和對羥基苯甲酸酯（parabens）可能與癌症等健康問題有關。

廠商也可能在成份標籤上將多種化學物質統稱為香精（fragrance）或香水（perfume），讓消費者在不知情的情況下接觸到有害化學混合物。

柔衣精的使用概念和洗衣精不同，洗衣精會被水沖走，但柔衣精被設計為留在織物上，以兩種方式增加和人體的接觸，一是吸入蒸氣，二是和皮膚接觸時蒸氣被皮膚吸收。

雖然目前沒有柔衣精和烘乾紙與癌症相關的強力證據，但使用仍有一定風險，專家說使用某些洗衣產品的風險取決於多種因素，如使用頻率、劑量和接觸時間。綜合癌症中心「希望之城」（City of Hope）腫瘤內科醫師帕特爾（Krushangi Patel）接受Parade雜誌訪問時說，產品成分並未都標示香料相關的揮發物，許多專家都建議減少不必要的接觸。