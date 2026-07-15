「看世界盃 喝五糧液」 大國濃香直接香到世界盃賽場

2026美加墨世界盃取得了破紀錄的成功，吸引了全球數百萬的外國球迷到現場觀看，叫好又叫座。作為「2026美加墨世界盃官方聯名白酒」與「中央廣播電視總台2026年美加墨世界盃轉播黃金合作夥伴」的中國名酒五糧液，更組建了「看世界盃 喝五糧液」的500人世界盃觀賽團，在加州進行了豐富多彩的觀賽和參觀旅行活動，全程傳播五糧液文化出海的理念。

世界盃從來都不只是一場體育賽事，更是全球多元文化交流碰撞的最高舞臺。五糧液深諳此道，巧妙地將中國傳統文化元素與現代體育精神相結合，在加州上演了一幕幕文化交融的場面。彰顯中國品牌出海的大國擔當。

觀戰團的500位團友們分別來自全國各地，一同見證世界盃賽場的激情，共品五糧醇香。觀戰團分洛杉磯和三藩市二個觀賽和參觀旅行行程。三藩市參觀行程包括古典市政廳、沉浸笛洋美術館、市中心聯合廣場、漫步金門大橋、復古藝術宮、漁人碼頭，以及漫步斯坦福人文學府、打卡斯坦福、蘋果、穀歌，觸摸全球科創前沿等，選擇的高級餐廳晚餐會搭配五糧醇香，大家能在海外體悟五糧液銳意進取的品牌力量。最後到現場觀戰世界盃，氛圍感拉滿，好酒配好景太完美！

今年為了精准契合全球消費者的多元化需求，五糧液精心打造了史無前例的世界盃聯名產品矩陣。從彰顯大國底蘊的第八代五糧液世界盃聯名酒，到稀缺價值的高端典藏系列；從深受年輕群體和海外球迷喜愛的火星時代果味小酒，到充滿趣味的盲盒小酒……五糧液用豐富的產品線，打破了白酒傳統的飲用邊界。

從攜手國家級平台央視實現品牌躍升，到以競猜活動與聯名好酒陪伴球迷狂歡，再到前線觀賽團直擊賽場傳播中國文化……五糧液正以立體化、全場景、深互動的姿態，提前鎖定本屆世界盃的行銷主場。這不僅是一次品牌聲量的爆發，更是大國品牌跨越式發展、中國味道驚豔世界的嶄新篇章。

五糧液近年來持續推進「和美全球行」跨國文化交流IP，與著名的米其林指南開展餐飲界的全球合作，深度參與世博會、博鼇亞洲論壇、進博會、服貿會等國際高端平臺，在世界舞臺擦亮「中國名片」。世界盃觀賽團是這一長期國際化策略的延伸，大家期待五糧液在文化出海上更上層樓，取得更大突破。

五糧液美國市場是由美國大文行酒業集團負責，在大文行積極推動下，取得稳步成長。大文行訂貨網站：www.diamondhong.com。