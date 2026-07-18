誰說菜園需要全日照 這些蔬菜陰涼處也能生長

羽衣甘藍。美聯社

傳統認為菜園需要日照充足，但產量高的蔬菜未必總需要建議的六至八小時直射陽光。美聯社報導，若土壤被圍籬、樹木或房屋所遮蔭，只要選擇以葉、莖或根為主的作物，而非以果實為主要收成（如番茄、小黃瓜、南瓜或甜椒），依然可行。

需要說明的是，所謂「日照時數」，指的是太陽每天在移動時，陽光照射到土壤的時間長度，且不受建築物或其他會投下陰影的結構所阻擋。

這些植物日照較少也能成長或存活

大多數葉菜類植物耐陰性極佳，即使每天僅有三至四小時的日照也能茁壯成長；芝麻菜、小白菜、瑞士 甜菜、寬葉羽衣甘藍、羽衣甘藍、散葉生菜、芥菜、紅包心與菠菜都是遮蔭花園中的佼佼者。

根莖類蔬菜需要多一點日照，但在半陰環境下也能成功種植。全日照雖能產出更豐碩的收成，但若家中菜園每天僅有四至六小時日照，仍可種植馬鈴薯、胡蘿蔔、甜菜根、歐防風、蘿蔔與大頭菜。

香草植物同樣可在日照較少的區域種植，事實上，避開灼熱的陽光，能防止葉片變褐或乾枯，以及過早結籽，導致葉片變苦。羅勒、香芹、韭菜、香菜、檸檬香蜂草、薄荷與歐芹都是半陰環境的好選擇。

如何讓植物在陰涼處生長得更好

在陰涼處種植作物時，最好先在室內播種，或從苗圃購買幼苗。大多數種子需要陽光才能發芽，因此在戶外發芽可能會受阻，或者需要更長的時間。

在陰涼的花園中，增加能反射光線的表面能帶來好處；如將圍籬漆成白色，或在適當位置掛一面鏡子，讓鏡面反射陽光，為植物提供光合作用所需的能量。

若庭院中陽光最充足的位置已種滿花卉及其他觀賞植物，不妨考慮混種一些可食用植物。櫻桃番茄、彩虹甜菜、韭菜、鼠尾草和莧菜都是好看又能融入景觀的植物。

例如在玫瑰叢下種植大蒜，它們是絕佳的「伴侶」；大蒜能驅趕可能侵害玫瑰的害蟲，其抗菌特性也有助於預防真菌病害。

雖然在陰涼處種植某些植物可能頗具挑戰，但也有其優點。首先，由於土壤水分不會像在全日照環境下那樣快速蒸發，因此不需要頻繁澆水；此外，除了蛞蝓之外，多數害蟲都會鎖定向陽處，因此需處理的蟲害也會減少。