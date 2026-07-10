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置換膝關節後 患者最常見的5個錯誤

編譯周靜芝/即時報導
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膝關節置換術後的康復需要時間，若操之過急反而會讓復原進度倒退。示意圖。（圖／12...
膝關節置換術後的康復需要時間，若操之過急反而會讓復原進度倒退。示意圖。（圖／123RF）

關節軟骨嚴重磨損、變形，且藥物、復健或注射等治療均無效的患者，在劇痛導致行走困難、生活自理受限時，醫生通常會建議置換人工關節，但The Healthy網站專欄作者、家醫科醫師瓦拉卡洛（Patricia Varacallo）指出，許多人在手術後經常會犯下5個錯誤。

1. 對康復抱著不切實際期望

膝關節置換術後的康復需要時間，若操之過急反而會讓復原進度倒退。瓦拉卡洛說，康復時間因人而異，患有嚴重關節炎、關節變形或僵硬者，康復期通常較長，拖延過久才動手術也會使康復過程更加困難。

瓦拉卡洛分享了常見的康復過程為：手術當天在物理治療師協助下行走；在醫院或家中進行每日復健運動；使用拐杖或助行器二至四周，隨後逐漸能正常行走；二至四周內可重新開車；數周內可重返久坐型工作，體力需求較高的工作則需三至四個月；術後前六個月狀況穩步改善，進展可持續長達一至兩年。

瓦拉卡洛說，渴望盡快恢復日常作息是人之常情，但仔細遵循外科醫師、醫療人員及物理治療師的指示十分重要；在處理日常事務時，不要猶豫尋求協助，在術後兩周內，家人、朋友或鄰居的支持尤其重要。

2. 跳過運動

運動是康復過程中最重要的一環，卻也是最常被忽視的部分。術後不久，需開始進行輕度的活動，以維持關節靈活並預防血栓。瓦拉卡洛建議，進行踝關節幫浦運動、股四頭肌定點收縮、腳跟滑動、直膝抬腿等運動。

隨著康復進度提升，膝關節伸展拉伸、坐姿與站姿屈膝、短弧股四頭肌訓練、小幅度登階運動等，有助恢復活動範圍與肌力。一至兩個月後，重點將轉向重建肌力與耐力，可進行半深蹲、健身車、彈力帶訓練、墊腳尖、腿舉。

瓦拉卡洛表示，身體與關節是協同運作的，膝關節置換術後的運動通常會針對髖部、核心肌群及下背部肌肉，以在康復過程中提升整體功能。他建議，循序漸進，在初期尚未掌握基礎運動前，避免急於從事進階動作。

3. 忽視疼痛或腫脹

瓦拉卡洛說，術後出現某種程度的疼痛與腫脹是正常且可預期的，但若輕忽這些症狀，或未妥善處理，可能延緩康復進程。多數患者可預期的時間表為：第一至第二周，疼痛最為明顯，可能需服用藥物；第三至第六周，疼痛會從手術後的不適，轉為復健運動引起的痠痛；六周後，疼痛應已減輕，且主要與活動有關。

瓦拉卡洛指出，手術後前兩周，應每二到三小時使用冰袋、冰敷機或冷壓裝置，每次持續15到20分鐘；重要的是，在物理治療或運動後立即進行冰敷以減輕發炎。隨著癒合進程持續，冰敷應持續作為日常護理的一部分。在第三至第六周期間，瓦拉卡洛建議，每天冰敷三至四次，特別是在活動之後，每次15至20分鐘；但若腫脹持續，可延長至30分鐘。一個實用的訣竅是，睡前進行冰敷，以減輕夜間腫脹。

六周之後，每天在活動後冰敷一至兩次仍有所幫助。隨時留意疼痛程度，若發現藥物無法緩解疼痛、疼痛突然加劇、伴隨紅腫或發熱的刺痛、灼熱或持續疼痛，以及腿部疼痛伴隨麻木或刺痛，便應立即就醫。

4. 忽視傷口護理與用藥

照護手術部位並遵循用藥，是預防併發症及促進癒合的關鍵步驟。瓦拉卡洛表示，換藥的頻率取決於外科醫師的指示以及所使用的皮膚縫合方式；如果手術部位出血並滲透繃帶，可以更換；但一般準則是，若第一周傷口保持覆蓋且乾燥，之後即可移除所有繃帶。

5. 未遵循醫師建議

嚴格遵循照護計畫，是術後康復最關鍵的一部分，若跳過追蹤門診或忽視醫護人員的指示，可能會危及康復進程。術後回診的時程可能因外科醫師而異，但通常回診的時點為：術後兩周、六周、三個月，以及六至十二個月。

瓦拉卡洛說，她總是告訴病患，成功的手術有賴醫療人員與患者的合作，保持積極主動、抱持正向態度，並嚴格遵循醫療團隊的指示，將能提高獲得卓越療效的機會。

精華 FAQ

  • 最常見的錯誤是對康復速度抱持不切實際期待，操之過急反而可能拖慢恢復。術後應依醫師與物理治療師指示，循序漸進地恢復活動。

  • 運動能維持關節靈活、預防血栓，並逐步恢復活動範圍與肌力。初期可做踝關節幫浦、股四頭肌收縮、腳跟滑動與直膝抬腿等動作。

  • 疼痛與腫脹在術後初期屬常見現象，可透過冰敷、按時用藥與傷口護理緩解；若疼痛突然加劇、紅腫發熱、麻木刺痛，或未依指示回診，應立即就醫。

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