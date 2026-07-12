「果凍」(Jell-O)。美聯社

盛夏已至，結束漫長炎熱的一天，沒有什麼比享用一系列令人愉悅的甜點更愜意的了。其中，有一種甜點格外引人注目，它不僅能促進腸道健康、緩解關節 疼痛，還能延緩衰老，而且它可能就在你的食品櫃裡。

雖然只用明膠、醋和小蘇打製成，但「果凍」(Jell-O)飲食這種偽AI減肥法，會導致胃部不適，可是這種膠狀甜點本身卻是可能對健康有一些益處。

果凍主要成分之一的動物明膠，可以提供構成我們身體，包括骨骼、軟骨和皮膚在內，一種重要物質，那就是膠原蛋白(collagen)。

明膠(gelatin)是一種無色無味的增稠劑，是提取自動物皮膚、骨骼和結締組織的，其用途遠不止於製作果凍，還常被添加到高湯、湯、棉花糖、軟糖、醬汁，甚至一些藥物中。

由於明膠來自含有膠原蛋白的結締組織和肌腱，因此它也富含相同的蛋白質和胺基酸(amino acids)，有助於促進皮膚、關節、頭髮和指甲的健康。許多人都甚至將其作為膳食補充劑服用，以獲得這些益處。

人們往往會隨著年齡增長而流失膠原蛋白，而明膠可以幫助補充這些流失的膠原蛋白，從而提升皮膚的保濕效果，防止皮膚失去彈性並產生皺紋。

這種增稠成分還可以透過增加軟骨和結締組織的密度來減輕關節疼痛。此外，由於含有賴氨酸，明膠還可以幫助改善鈣的吸收，從而強健骨骼，降低骨質疏鬆的風險。

食用以動物明膠製成的果凍，則可能有助於改善腸道健康，因為它能支撐腸壁並建造保護性黏液層。雖然還需要在人體中進行更多研究，但一些研究表明，食用明膠後，大鼠的腸道健康出現了令人鼓舞的變化。

明膠中的谷氨酸，則尤其能夠保護腸壁免受損傷，並預防會導致腹脹、便秘和胃酸倒流的腸漏症，而甘胺酸，則是已被證實有助於控制第二型糖尿病患者的血糖水平，並能減輕發炎。

明膠熱量很低，一湯匙僅含10卡路里、6克蛋白質、2克糖和0克脂肪。根據國家衛生院(National Institutes of Health)建議，每天服用5至15克，持續六個月以內最為安全。