研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

血型 可能也是罹患糖尿病 的因素之一，一項涵蓋眾多數據的醫學綜述文章發現，B型血族群罹患第二型糖尿病的相對風險略高於其他血型的人，不過仍遠小於飲食、體重和生活方式所帶來的風險，體重過重仍是風險最高的因素之一。

ScienceAlert報導，這篇由中國醫科大學附屬盛京醫院的研究團隊發表於期刊「BMC醫學」（BMC Medicine）的2024年綜述文章，指出無論是B型陽性或B型陰性，B型血的人罹患第二型糖尿病的相對風險，平均比其他血型的人高出約28%。

這個研究團隊由流行病學家劉芳華（Fang-Hua Liu，音譯）所帶領，團隊指出，已有大量進行統合分析的系統性文獻回顧發表，探討了ABO血型和Rh血型與各種健康結果間的相關性，但迄今這些血型和人類健康結果間的關聯仍有爭議，而近期的傘型綜述涵蓋51篇進行統合分析的系統性文獻回顧，共涉及270個關聯。

劉芳華說，他們重新計算每個關聯，發現只有一例令人信服的證據表明，B型血和第二型糖尿病風險之間存在關聯，其他血型則無。

人類的血液可以根據紅血球表面是否存在某些可遺傳的抗原物質而分為八個主要類別，過去多項研究指出血球的這些細微差異和更容易罹患特定疾病有關。

劉芳華和研究團隊展開研究，旨在系統性地評估血型和疾病之間的關聯，研究範圍涵蓋約270種不同的健康結果。研究團隊表示，他們系統性地搜尋醫學與生命科學文獻搜尋引擎PubMed、資料庫Web of Science等來源和數個區域性資料庫，搜尋時間範圍為資料庫建立初始至2024年2月16日，以識別包含對觀察性研究進行統合分析的系統評價。

為了篩選已通報的270種血型與疾病之間的關聯，研究人員對每一項關聯都進行了一系列統計壓力測試，為的是剔除薄弱或不可靠的發現；他們檢驗了證據的強度、不同研究結果的一致性以及資料集是否大到值得信賴。

最重要的是，他們試問每項關聯在未來的研究中再次檢驗時是否仍成立，大多數的關聯並未通過這項檢核。最後，只有一項關聯，也就是B型血和第二型糖尿病間的關聯符合最高證據標準，這代表這項關聯是真實的，儘管高出的風險較小，比飲食、體重或生活方式的風險都還低，例如每天吃50克的加工肉品，罹患第二型糖尿病的風險就增加37%。