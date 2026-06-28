告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

科學研究一致指出，阻力訓練（resistance training）是年長者最有效的減脂方式。Image by Steve Buissinne from Pixabay

銀髮族想減重 不是只能靠有氧運動，MSN報導，科學研究一致指出，阻力訓練（resistance training）是年長者最有效的減脂方式，這和有氧運動不同，增肌能直接增加休息代謝率（resting metabolic rate），讓身體變成全天候都更有效率的燃脂機器，這種根本性的轉變是永續成果的關鍵。

阻力訓練不只是在運動時燃燒熱量而已，而是從根本上改變身體的組成，肌肉組織的代謝很活躍，在休息狀態下燃燒的熱量比脂肪多，透過增肌可以提升休息代謝率，讓身體即使沒有在運動時也能更有效燃脂。

若已做好準備，可以從徒手訓練（bodyweight exercises）、彈力帶（resistance bands）或輕型啞鈴開始。可以把重點放在如深蹲、弓箭步和推舉等複合動作，此外比起重量，更注重姿勢的正確性。在開始任何新的健身計畫前應先諮詢醫師，可考慮找認證教練進行個人化指導，確保安全和效率。

減脂固然是一大益處，但阻力訓練帶來的好處可不止如此，它還能讓骨骼強壯、增進平衡能力、減少跌倒風險，及增強日常功能性活動能力，進而維持獨立性，也能改善情緒、認知功能和心血管健康，真正提升年長者隨著年齡增長的整體生活品質和活力。

訓練時記得聆聽身體的聲音，避免疼痛，並逐漸增加強度，適當補充水分和暖身運動非常重要，若有既往病史，務必先諮詢醫生。即使是輕度運動，持續不懈也比偶爾做一次高強度訓練更有利於長期健康及預防運動傷害。

進行阻力訓練是對未來的投資，不只能減脂，也是通往增強體力、提升獨立性並改善身心健康的永續之路，可以把這項訓練融入生活方式中，並激發其他人和自己一同踏上通往最佳健康的蛻變之旅。