儘早餵孩子吃雞蛋 研究：可降低近2成過敏

兒科醫師過去建議父母等到孩子開始學走路才餵花生和雞蛋等常見的食物過敏原，理論是早期接觸恐導致食物過敏，但近十年的研究發現，讓孩子早點接觸過敏原實際上能降低他們過敏的可能性。Image by Erika Varga from Pixabay

兒科醫師過去建議父母等到孩子開始學走路才餵花生和雞蛋 等常見的食物過敏原，理論是早期接觸恐導致食物過敏，但近十年的研究發現，讓孩子早點接觸過敏原實際上能降低他們過敏的可能性，一項最新研究更發現，父母讓小孩盡早開始吃蛋，雞蛋過敏的發生率下降將近20%。

時代雜誌報導，過去兒科醫生通常建議父母在孩子學走路時才開始接觸雞蛋和花生等食物過敏原，因為擔心太早接觸會導致食物過敏，也就是免疫系統將無害的食物誤認為有害而產生反應，但這樣的作法並沒有阻止美國兒童的過敏率上升，從1997年到2011年增加了50%。

研究顯示，早期就讓孩子食用食物過敏原其實能減少過敏的可能性，一項具有里程碑意義的2015年研究發現，這個道理適用於花生。國家衛生院在2017年公布更新過的指南，鼓勵兒童早點接觸過敏原，科學家去年也證實，這讓花生診斷過敏的數量下降，從下降的幅度來看，數萬例的診斷得以避免。

一篇刊登於6月8日「JAMA兒科」（Jama Pediatrics）學術期刊的研究指出，盡早接觸過敏原的原理也適用於雞蛋，研究人員發現澳洲採用新準則後，鼓勵父母讓小孩較早吃蛋，雞蛋過敏的發生率下降了17%，這說明早期接觸不僅不會導致食物過敏，反而能起保護作用。

該研究的作者之一、昆士蘭大學（University of Queensland）流行病學家科普林（Jennifer Koplin）說，這項新準則似乎逐漸被父母所接受，最新研究發現，幾乎所有嬰兒在出生第一年就開始吃雞蛋，超過一半的嬰兒在七個月大時就已經吃雞蛋了。

人類為何會食物過敏，原因至今尚未完全明瞭，科學家懷疑這與人體首次接觸過敏原有關。費城兒童醫院（Children’s Hospital of Philadelphia）兒童過敏科醫師及免疫醫學家希爾（David Hill）說，我們現在知道將食物過敏原介紹給腸道，等於告訴免疫系統這項食物是安全的。相較之下，若免疫系統首次以不同方式接觸過敏原，例如孩子乾燥、破皮的皮膚接觸到父母食物的碎屑，對某些孩子來說這是告訴免疫系統這食物過敏原是危險的，科學家懷疑這或許可以解釋為什麼濕疹似乎與食物過敏的發生有關。

至於何時可以開始給嬰幼兒吃雞蛋，科普林說雞蛋要煮熟並加到孩子平時吃的食物中，目前的指南建議開始吃固體食物後不久就可以吃蛋了，通常大約是孩子六個月大左右的時候。