幼年時有蛀牙 研究：長大後恐增罹心臟病風險

最新研究指出，無論男性或女性，若一個人兒童時期有蛀牙，長大後罹患心臟病的可能性增加；示意圖。圖／123RF

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究顯示，兒童時期蛀牙與成年後心臟病風險上升有關。

研究顯示，兒童時期蛀牙與成年後心臟病風險上升有關。 重點二： 童年牙科問題較嚴重的女性，心血管疾病發生率高出45%。

童年牙科問題較嚴重的女性，心血管疾病發生率高出45%。 重點三：研究指出，長期蛀牙與牙齦炎可能增加心臟病及中風風險。

最新研究指出，無論男性或女性，若一個人兒童時期有蛀牙，長大後罹患心臟病 的可能性增加，在童年有嚴重牙科問題的女性罹患心血管疾病的發生率更高出45%，顯示童年時期的口腔狀況，會對未來的健康狀況產生顯著的長期影響。

The Healthy報導，在今年4月刊登於「國際心臟病學期刊」（International Journal of Cardiology）的研究中，九位來自丹麥 和英國的研究人員以追蹤將近56萬9千人高達23年的縱向數據進行分析，研究旨在找出兒童時期的口腔健康和成年後心臟病風險之間的關聯。

研究團隊分析了成人心臟病、心臟病發作和中風 的發生率與童年時期齲齒和牙齦炎發生率間的關係，發現嚴重齲齒與男性和女性心臟病的風險增加有關，在牙齦炎項目被評為高分者的心臟病風險也較高。

小時候牙齒的診斷越嚴重，心臟病發生的機率就越高。此外，女性童年時有研究牙齒問題者，這份研究針對的心血管疾病發生率高出45%，男性則為32%。

研究團隊的結論為，童年時若牙齒健康狀況不佳，特別是持續存在或惡化的蛀牙和牙齦炎，和更高的心臟病及中風風險密切相關。

先前的研究指出，口腔健康和心臟健康之間的關聯是多重因素的，例如美國心臟協會2025年一份聲明強調，牙周疾病導致心血管健康不佳結果的原因有直接途徑，例如血液中的細菌和血管感染，也有間接途徑如慢性全身性發炎。

此外，那些注意健康而每天刷牙和用牙線兩次的人，也同樣重視健康並養成其他好習慣，例如飲食均衡、睡眠充足和運動，都是長期來說能促進心血管健康的因素。

當大人能了解幼年時期口腔健康不佳在未來會造成的風險時，不妨藉此機會教導孩子，不過若孩子蛀牙了，也不用責怪任何一方，因為進行這個研究的歐洲團隊引述美國疾病管制與預防中心的研究指出，四成至六成6到9歲的孩童會被診斷出蛀牙。