我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／最難搶票的比賽在此：邁阿密觀賽指南

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

幼年時有蛀牙 研究：長大後恐增罹心臟病風險

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究指出，無論男性或女性，若一個人兒童時期有蛀牙，長大後罹患心臟病的可能性增...
最新研究指出，無論男性或女性，若一個人兒童時期有蛀牙，長大後罹患心臟病的可能性增加；示意圖。圖／123RF

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究顯示，兒童時期蛀牙與成年後心臟病風險上升有關。
  • 重點二：童年牙科問題較嚴重的女性，心血管疾病發生率高出45%。
  • 重點三：研究指出，長期蛀牙與牙齦炎可能增加心臟病及中風風險。

最新研究指出，無論男性或女性，若一個人兒童時期有蛀牙，長大後罹患心臟病的可能性增加，在童年有嚴重牙科問題的女性罹患心血管疾病的發生率更高出45%，顯示童年時期的口腔狀況，會對未來的健康狀況產生顯著的長期影響。

The Healthy報導，在今年4月刊登於「國際心臟病學期刊」（International Journal of Cardiology）的研究中，九位來自丹麥和英國的研究人員以追蹤將近56萬9千人高達23年的縱向數據進行分析，研究旨在找出兒童時期的口腔健康和成年後心臟病風險之間的關聯。

研究團隊分析了成人心臟病、心臟病發作和中風的發生率與童年時期齲齒和牙齦炎發生率間的關係，發現嚴重齲齒與男性和女性心臟病的風險增加有關，在牙齦炎項目被評為高分者的心臟病風險也較高。

小時候牙齒的診斷越嚴重，心臟病發生的機率就越高。此外，女性童年時有研究牙齒問題者，這份研究針對的心血管疾病發生率高出45%，男性則為32%。

研究團隊的結論為，童年時若牙齒健康狀況不佳，特別是持續存在或惡化的蛀牙和牙齦炎，和更高的心臟病及中風風險密切相關。

先前的研究指出，口腔健康和心臟健康之間的關聯是多重因素的，例如美國心臟協會2025年一份聲明強調，牙周疾病導致心血管健康不佳結果的原因有直接途徑，例如血液中的細菌和血管感染，也有間接途徑如慢性全身性發炎。

此外，那些注意健康而每天刷牙和用牙線兩次的人，也同樣重視健康並養成其他好習慣，例如飲食均衡、睡眠充足和運動，都是長期來說能促進心血管健康的因素。

當大人能了解幼年時期口腔健康不佳在未來會造成的風險時，不妨藉此機會教導孩子，不過若孩子蛀牙了，也不用責怪任何一方，因為進行這個研究的歐洲團隊引述美國疾病管制與預防中心的研究指出，四成至六成6到9歲的孩童會被診斷出蛀牙。

精華 FAQ

  • 研究主要分析兒童時期的口腔健康，是否會影響成年後罹患心臟病、心臟病發作與中風的風險，並比較蛀牙與牙齦炎的長期影響。

  • 根據研究，童年時有嚴重牙科問題的女性，成年後心血管疾病發生率高出45%；男性則上升32%，顯示女性受影響更為明顯。

  • 先前研究認為，口腔與心血管之間可能透過血液細菌、血管感染等直接途徑，以及慢性全身性發炎等間接途徑產生影響。

心臟病 中風 丹麥

上一則

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

延伸閱讀

口腔健康不只是牙齒問題 牽動心血管、腦部疾病

口腔健康不只是牙齒問題 牽動心血管、腦部疾病
失智症竟與口腔健康有關 北榮研究：缺牙達14顆恐增10倍失智風險

失智症竟與口腔健康有關 北榮研究：缺牙達14顆恐增10倍失智風險
心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思

心臟年齡比實際還老？ 中年護心6大隱形迷思
經常洗熱水澡 專家：增加中風、心臟病風險

經常洗熱水澡 專家：增加中風、心臟病風險

熱門新聞

網友分享自己用好市多棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜。下廚示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

2026-05-31 19:55
可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)。圖取自Amazon.com

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

2026-06-05 12:32
旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。示意圖。(歐新社)

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

2026-05-31 13:33
漢堡王（Burger King, BK）終於滿足了顧客的期盼，在15年後，重新推出廣受粉絲喜愛的菜單品項「皇冠雞塊」（crown nuggets）。(路透)

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

2026-06-04 10:24
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

2026-06-03 09:18
示意圖。（取自123RF）

吹冷氣門窗全關錯了？「恐越吹越昏沉」 這樣做才正確

2026-06-01 14:13

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」