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日式頭皮水療風行全美 粉絲：可放鬆身心、恢復活力

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頭部水療的核心其實是洗頭，他們的頭部按摩一小時要價1百元，特別是在又熱又潮濕的日...
頭部水療的核心其實是洗頭，他們的頭部按摩一小時要價1百元，特別是在又熱又潮濕的日子，洗好頭髮的感覺超級棒。(美聯社)

提供深度頭部和臉部放鬆的頭部水療中心正在全美如雨後春筍般出現，一次典型的頭部按摩療程時間長約60至90分鐘，包括頭皮檢查、去角質、蒸氣護理、頭肩頸按摩等，粉絲大讚這項服務可以放鬆身心，恢復活力，有人說她每次體驗都會睡著，因為實在太放鬆了。

美聯社報導，頭部水療起源於日本，源自結合按摩和草本酊劑（tincture）這個有數百年歷史的作法，現代施行的療程於1990年代在日本的美髮沙龍流行起來，接著風靡亞洲，現在登陸美國。

一次典型療程時間60或90分鐘，通常先檢查頭皮，接著是深度清潔、去角質、蒸氣護理，最後是頭部、臉部和頸部按摩，許多服務還包括精油、護髮膜和芳香療法，施作環境是燈光昏暗和播放輕柔音樂的寧靜房間。

舊金山Nen頭部水療店的常客卡琳娜（Karena Kong）說，按摩的重點通常放在背部，但她希望頭、臉特別是頸部可以多按一點，所以當她看到Nen頭部水療店提供90分鐘的頭、臉、肩膀按摩時覺得實在太棒了，可以著重於她想要按的部位。

Nen頭部水療店的老闆譚彼得（Peter Tham，音譯）說，頭部水療的核心其實是洗頭，他們的頭部按摩一小時要價1百元，特別是在又熱又潮濕的日子，洗好頭髮的感覺超級棒，再加上臉部、頭皮、肩頸的按摩，這些是很多人，尤其是整天坐在電腦前的人會特別緊繃的部位。

在舊金山的Sunday頭部水療店，專員喬莉（Jolly Mac）說，每次療程開始時都會有技術人員拿著可放大觀看的儀器檢查頭髮毛囊並評估情況，之後會進行深度清潔。

很多Sunday頭部水療店的客戶都是一開始在亞洲接觸到頭皮水療，回到美國後希望也能找到類似服務，最低價約一小時2百元。顧客維塔莉（Crystle Vitari）去韓國玩的時候第一次體驗頭部水療，覺得令人精神煥發且放鬆，她說她每次做水療時都會睡著，因為實在太放鬆了。

有些頭部水療店宣稱其服務有健康和醫學療效，例如能舒緩壓力或針對頭皮皮膚、落髮或甚至圓形禿（alopecia）這樣的自體免疫疾病提供治療，但專家表示若有皮膚或頭髮問題，還是應該看皮膚科醫生或其他相關醫生以獲得建議和可能的治療。

史丹福大學醫學院皮膚科教授拉赫曼（Zakia Rahman）說，若有落髮問題，能明白和分辨哪些事的目的是為了健康，哪些是為了放鬆，她也注意到頭部水療日漸受到歡迎，認為這個服務很好，可做為正規醫學治療的補充，對那些喜歡頭部水療帶來的舒適感的人也很適合。

頭部水療起源於日本，源自結合按摩和草本酊劑（tincture）這個有數百年歷史的...
頭部水療起源於日本，源自結合按摩和草本酊劑（tincture）這個有數百年歷史的作法，現代施行的療程於1990年代在日本的美髮沙龍流行起來，接著風靡亞洲，現在登陸美國。(美聯社)

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