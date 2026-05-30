經常洗熱水澡 專家：增加中風、心臟病風險

洗熱水澡很舒服，但專家表示若經常把水溫調得太高，會增加心臟病、心臟驟停和中風的風險。(圖／123RF)

洗熱水澡很舒服，但專家表示若經常把水溫調得太高，會增加心臟病 、心臟驟停和中風 的風險，因為接觸熱水會讓心率升高，迫使心臟更努力工作，導致心臟相對缺血、缺氧，最終增加心臟病發作的風險，建議將洗澡水溫保持在華氏98至105度之間。

每日郵報（Daily Mail）報導，哈里斯民意調查（Harris Poll）近期一份調查顯示，超過半數的美國人偏好溫水淋浴，17%的人會把水溫調到自己能承受的最高溫度，但專家說偶爾洗熱一點沒關係，常常把水溫調太高會增加心臟病、心臟驟停和中風的風險。

接觸到熱水會讓血管擴張，稱為血管舒張（vasodilation），將溫暖的血液推向皮膚表面，同時血壓會下降，心臟因此被迫加快泵送血液的速度以維持血液流動。

紐約奧爾巴尼醫療健康系統（Albany Med Health System）血管外科醫師卡利斯特（Xzabia Caliste）說，當身體接觸到熱水時，靠近皮膚的血管為了散熱及調節體溫而開始擴張，這會將血液重新導向皮膚，而心臟因此更努力工作、跳更快來維持身體的血流和血壓。

心率飆升和血壓下降可能導致暈眩，尤其是已有心臟疾病者，會增加暈厥和頭部受傷的風險。

一項2021年的研究調查了十位年齡介於二十幾歲至五十幾歲的健康男性，研究人員發現熱水讓他們的心率平均升高32%，他們的心臟每次跳動泵出的血量也增加44%，這代表心輸出量（cardiac output）增加或心臟泵血更強。

這些波動對已有疾病者來說很危險，自主神經失調（Dysautonomia）指的是導致自主神經系統功能失調的疾病，會讓血壓連因為從坐到站這樣的小變化都能劇烈波動，那些波動再加上因熱水澡引起的血壓降低，就會增加頭暈、視線模糊和昏厥的風險。

卡利斯特說，大多數人不需避免洗熱水澡，但年長者、有心臟或血管疾病者、低血壓者和血液循環不良者洗澡洗太熱的水或洗澡時間過長時應留意，因為這會造成潛在的心血管壓力，脫水的病患、正在服血壓藥者、容易頭暈和跌倒的人也要注意，因為血管的突然變化會增加暈厥或身體不穩的風險。

專家建議洗澡水溫保持在華氏98至105度之間，這不僅能降低血液循環問題的風險，還能減少皮膚損傷，因為高溫會破壞皮膚的保護屏障，增加濕疹和皮膚發紅的風險。