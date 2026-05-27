我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫班在網路泡沫爆裂前賣掉網路公司 跟比特幣說再見

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

鎂與褪黑激素有助改善睡眠 同時吃效果如何？

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
睡眠是身體修復與充電的關鍵時刻，然而超過半數的美國人表示有睡眠障礙。示意圖。（圖...
睡眠是身體修復與充電的關鍵時刻，然而超過半數的美國人表示有睡眠障礙。示意圖。（圖／123RF）

睡眠是身體修復與充電的關鍵時刻，然而超過半數的美國人表示有睡眠障礙。要獲得足夠且優質的睡眠，許多人借助鎂（magnesium）與褪黑激素（melatonin）這兩種保健食品；但令人好奇的是，若將兩者搭配使用，是否能更有效地改善睡眠。

營養師亞朱莫比（Olayide Adejumobi）指出，鎂與褪黑激素能以不同且互補的方式促進睡眠；褪黑激素有助於調節睡眠時機，而鎂則能幫助身體更放鬆。

Eating Well網站報導，鎂與褪黑激素能協同運作，幫助大腦與身體為睡眠做好準備。以下是兩者併用時可能改善睡眠的四種方式：

1. 減輕「疲憊卻亢奮」的感覺

晚上感到精疲力竭卻無法放鬆？同時服用鎂和褪黑激素或許有所幫助，因為兩者都對能促進平靜的神經傳導物質γ-氨基丁酸（GABA）產生作用。鎂會與GABA受體結合，降低神經元的興奮性，告訴大腦從「活躍」模式切換到「放慢」模式；褪黑激素則會增強這些鎮靜訊號，同時執行其主要任務：告訴身體該入睡了。

2. 更快入睡

無論是失眠，還是只是難以入睡，鎂與褪黑激素的組合或許能奏效。研究發現，在睡前一小時服用鎂-褪黑激素-維生素B群，持續三個月，可減輕失眠症狀。另一項研究發現，褪黑激素有助縮短入睡時間並增加總睡眠時間，其中在睡前三小時服用4毫克褪黑激素的效果最為顯著。雖然這項研究未包含鎂，但甘胺酸鎂（magnesium bisglycinate）已被證實連續服用四周後能有效改善失眠，建議鎂與褪黑激素併用可有助縮短入睡時間。

3. 睡眠品質可能改善

缺乏鎂與睡眠品質不佳有關，同時補充鎂與褪黑激素可能有所幫助。一項研究發現，成人若連續四周每晚服用1.9毫克褪黑激素與200毫克鎂，睡眠效率、入睡時間、總睡眠時間及醒來時間均有所改善；有趣的是，他們的憤怒-敵意分數、熱量攝取量及脂肪量也隨之下降。

4. 有助減輕壓力

壓力有兩種：一種是在不堪重負或焦慮時所感受到的，另一種則是氧化壓力，這種潛在壓力會對細胞造成破壞；兩者互相關連，而鎂與褪黑激素都能預防。鎂不僅能促進平靜，還能幫助降低皮質醇水平，皮質醇在夜間本應降低，卻有時會升高；褪黑激素則能從內而外對抗壓力。營養師基拉爾（Emily Kilar）指出，褪黑激素兼具強效荷爾蒙、抗氧化、抗發炎及免疫調節等多重功效，能對骨骼、大腦、生殖器官及消化道等許多身體系統產生正面影響。研究指出，氧化壓力可能是睡眠品質不佳的成因之一，鎂與褪黑激素在荷爾蒙與細胞層面協同運作，能減輕壓力、促進平靜並改善睡眠。

注意事項

對多數成年人而言，同時服用鎂與褪黑激素通常是安全的，但孕婦、哺乳期婦女、慢性腎病患者或正在服用抗凝血劑者應避免，或謹慎使用。基拉爾表示，在服用任何助眠保健食品前，應諮詢相關專業人員，以討論個人劑量、服用時機及持續時間。她說，在考慮個人方案時，藥物交互作用、攝取上限、禁忌及遺傳變異皆是關鍵因素。此外，有關褪黑激素的長期使用，仍需更多研究。

亞朱莫比也指出，非處方藥並不一定表示毫無風險，褪黑激素可能導致隔日出現昏沉、暈眩、頭痛或清醒夢；鎂則可能引起腹瀉、噁心或痙攣，尤其在高劑量時。她表示，同時服用兩者也可能增加嗜睡的風險，特別是若加上酒精、抗組織胺藥物、抗焦慮藥物、止痛藥或其他助眠劑時。

亞朱莫比建議，首先著重生活方式的改變，在服用保健食品前，應先反思自己為何睡眠不佳：咖啡因攝取時機、壓力、螢幕使用時間、酒精、作息不規律、疼痛及睡眠呼吸中止症都可能影響睡眠；鎂與褪黑激素或許有幫助，但不應取代良好的睡眠習慣或針對持續性失眠的醫療評估。

上一則

克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪

下一則

全球最大In-N-Out今夏賭城開幕 粉絲很期待

延伸閱讀

11點睡才健康？醫揭「黃金睡眠」關鍵 睡太少、睡太多都恐加速老化

11點睡才健康？醫揭「黃金睡眠」關鍵 睡太少、睡太多都恐加速老化
白天累爆晚上卻睡不著？ 醫揭失眠兇手：全因晚餐3禁忌

白天累爆晚上卻睡不著？ 醫揭失眠兇手：全因晚餐3禁忌
睡前滑手機讓大腦「超時加班」 醫：藍光打亂自律神經

睡前滑手機讓大腦「超時加班」 醫：藍光打亂自律神經
想要健康老化 科學家指出每晚睡多久恰恰好

想要健康老化 科學家指出每晚睡多久恰恰好

熱門新聞

2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。Image by Mirko Stödter from Pixabay

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

2026-05-25 09:05
佛羅里達州塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）。Image by Nancy Berrios from Pixabay

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

2026-05-19 12:37
科羅拉多州特柳賴德（Telluride）。圖：pixabay

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

2026-05-24 12:32
研究顯示，對整體健康而言，適量攝取Omega-3是值得鼓勵的飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

2026-05-21 10:48
圖為一名老婦人在南卡羅來納州格林維爾的超市仔細端詳牛奶的銷售期限。(美聯社)

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

2026-05-22 09:08
海鮮櫃檯。示意圖（路透）

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

2026-05-26 14:45

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單