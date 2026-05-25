心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。Image by Mirko Stödter from Pixabay

一位心臟科醫師每天喝綠茶持續半年並記錄各項指標的數字，他發現自己的注意力更集中，臨床上作為身體發炎指標的C反應蛋白（C-reactive protein, CRP）數值也下降，這樣的轉變來自幾乎只存在於茶葉中的化合物L-茶胺酸（L-theanine），日本 的一項研究也發現喝較多綠茶的老年人腦白質（cerebral white matter）病變明顯較少，而喝咖啡 並沒有類似的作用。

食譜 和烹飪資訊網站Julie's Cafe Bakery報導，位於紐約的專科診所Impact Health的創辦人馬庫斯（Lee S. Marcus）是一位有醫師認證資格的心臟科醫師，他每天喝綠茶連續六個月並記錄身體各項指標數值，結果讓他非常吃驚，因為他只靠一個新的生活習慣而非藥物就達到那些效果。

馬庫斯發現，他連喝三天綠茶後，在長時間的診療或手術過程中他的注意力更加集中，並且能保持四至六小時的專注力，不會像過去那樣每到下午就出現認知能力下降的情況。

連喝六個月的綠茶後，馬庫斯自行抽血檢查，他發現自己的C反應蛋白比最初下降了15%，而C反應蛋白數值是他評估他的病患心血管發炎時最密切關注的指標。

這樣的轉變來自L-茶胺酸，是一種幾乎只存在於茶葉的化合物，和咖啡因搭配後能帶來平靜持久的清醒感，而不是絕大多數咖啡因帶來的突如其來的精力爆發和焦慮，它不會加強刺激作用，而是讓這樣的刺激平緩下來並維持數小時。

C反應蛋白是肝臟回應全身性發炎時產生的，血液中的C反應蛋白濃度長期高於正常標準時稱為「慢性C反應蛋白升高」（chronically elevated CRP），這是針對心臟病和中風最可靠的預測指標之一，這也是為什麼心臟科醫師會把這個數值和膽固醇一起監測的原因。

2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。

同一項研究顯示喝咖啡並沒有類似的保護作用，這代表不僅是咖啡因，而是綠茶中的特定成分在結果發揮作用。

日本的一項研究也發現，一天喝五杯或五杯以上綠茶與各種原因導致的死亡率降低有關，這項發現已在數十年來多項大規模研究中得到證實。