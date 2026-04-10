起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床。圖：pixabay

將近一半的美國人有高血壓 ，這個慢性疾病會大幅增加致命血栓、心臟病和中風 的風險。想降低血壓除了服藥，還有一個常被忽略的因素就是早晨的習慣；每日郵報（Daily Mail）報導，醫師和科學家已證明喝水、運動等五個簡單的晨間習慣能降低血壓並維持健康的水平，這些習慣無須昂貴設備、長時間運動或劇烈改變，配合身體自然節律，減少壓力並補充水分，讓心臟開始平穩跳動。

起床後是否立刻開始看螢幕對血壓的影響很大。當你開始瀏覽電子郵件、新聞或社群媒體的內容，會啟動交感神經系統，也就是戰鬥或逃跑反應，讓腎上腺素飆高、心跳加快、血壓上升。

一項2023年對包含參與人數超過15萬名兒童和青少年做的20項研究進行的分析指出，看螢幕的時間過長會顯著增加高血壓的風險；看螢幕最久的青少年患高血壓的機率比看的時間最短者高出15%，看螢幕的時間每多1小時，收縮壓就升高將近2 mmHg。

第二是做呼吸練習。起床後幾分鐘的呼吸方式會直接影響自主神經系統。神經系統有兩個主要分支，交感神經就像油門，會加快心率、升高血壓，副交感神經系統則像讓一切緩下來的剎車，促進放鬆和降低血壓，大多數美國人整天處於「油門」模式，呼吸練習可以幫助切換至剎車模式。

呼吸練習的機制很簡單，吸氣時心率加快，呼氣時減慢，延長呼氣時間能增強鎮靜訊號，常見的模式是吸氣後默數四下，短暫屏住呼吸後呼氣數六下，這能刺激副交感神經分支的迷走神經，進而放鬆血管。

起床後喝一大杯水也能降低血壓。夜晚睡眠時會因為呼吸和流汗流失約一磅的水分，讓血液濃度增加，這使心臟更努力工作，加劇早晨的血壓飆升。睡醒後半小時內喝一杯7至10盎司的水，水分會在15至20分鐘內進入血流，稀釋一夜聚積的濃稠血漿，改善紅血球流動，減輕心血管系統的負擔。

多吃鉀也能控制血壓。身體中鈉的累積會讓水分進入血液，增加血液容量並加重心臟負擔，鉀能放鬆血管壁，減輕心血管系統的壓力，並幫助腎臟透過尿液排出多餘的鈉；早餐是攝取鉀的理想時間，能緩解晨間高血壓，研究也顯示早餐攝取足夠的鉀能為一天的健康打下穩定基礎。

最後是戶外運動。曬太陽會讓皮膚釋放一氧化氮，這是天然的血管擴張劑，能放鬆及擴張血管，進而降低血管阻力，讓血流更順暢，血壓立刻降低，英國的一項研究發現曬20分鐘的太陽就能透過這機制讓血壓明顯降低，且益處會持續到戶外活動結束後很久。