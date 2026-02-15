82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

科學家正探究一起不尋常的案例：一名82歲的西班牙男子，身體狀態竟與較他年輕數十歲者無異。

每日郵報報導，來自托萊多（Toledo）的賈西亞（Juan López García）參加超級馬拉松比賽；更令人驚嘆是，他在66歲前從未接受過運動員訓練或規律鍛鍊。

賈西亞退休 前是修車師傅，退休後才開始跑步，起初連一英里都跑不完；但隨著時間，他逐漸提升體能，70歲時開始參賽。年復一年，他從短距離轉戰長跑，最終挑戰超馬。

研究人員指出，賈西亞的心肺耐力遠超過同齡人水平。經全面檢測，科學家發現他擁有八旬長者中最高紀錄的最大攝氧量（VO2 max），這項衡量身體攝取與運用氧氣效率的指標，竟與健康20至30歲男性相當。研究更發現，他的肌肉在吸收與運用氧氣上異常有效率，使他能長時間維持高速穩定奔跑。

賈西亞的案例引發國際關注，因他挑戰了體能隨年齡急遽衰退的傳統認知，更暗示在適當條件下，即便年逾80仍可能維持絕佳的體能狀態。

參與研究的義大利 帕維亞（Pavia）大學運動生理學家波切利（Simone Porcelli）表示，關於老化的軌跡仍存在諸多疑問。

研究共同作者艾爾卡薩（Julian Alcazar）指出，不久之前，人們還認為老年人進行大量運動既不可行也不利健康；賈西亞的案例證明了相反結論，「這不僅可行，更應加以推廣」。

研究人員指出，賈西亞的身體並未全面超乎常人，儘管有氧能力表現突出，但乳酸閾值（lactate threshold）與跑步效率等指標雖優異卻未達極大值，顯示持續訓練而非單純遺傳基因，才是其成就的關鍵。

賈西亞在未準備出賽時，每周約跑40英里，賽前備戰期間則將里程數提升近一倍。他的訓練包含長距離中等強度跑步、每周數次的間歇訓練，以及在家以自重訓練為主的肌力鍛鍊；飲食方面則遵循一般的地中海飲食 。

參與研究的科學家認為，賈西亞的案例可鼓舞那些認為開始運動為時已晚的年長者。

賈西亞表示，他從未預期能達到頂尖水準，最初跑步純粹是為了維持健康。他建議初起步者循序漸進，從快走開始逐漸過渡到跑步。

至於自身計畫，賈西亞毫無放慢速度的打算。他說，每當想到80多歲的人，腦海浮現的總是年邁的祖父母，他們當時就像小老頭、老太太；如今，「我完全不覺得自己老了」。