我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

政府本周末前「又又又」局部關門？機場安檢受影響

派對活動減7成 美年輕世代擁抱健康「日間生活」

編譯俞仲慈／即時報導
示意圖。Image by Andrzej Rembowski from Pixabay
示意圖。Image by Andrzej Rembowski from Pixabay

美國盛行多年的派對文化如今在年輕世代身上出現變化，一群Z世代不再熱中夜夜笙歌，而是開始擁抱「日間生活」(daylife)，致力讓身心狀況加健康。

根據紐約郵報(NY Post)報導，來自紐約曼哈頓的史蒂芬妮·貝利(Stephanie Bailey)在成功減重120磅之前，曾為了改變磅秤上的數字，試過世上所有減肥與運動方式，但結果不如預期，38歲的貝利坦言：「這段期間經歷很多起起伏伏，直到三、四年前，我才真正感受到生活的轉變。」並補充道：「我自然而然就知道如何維持健康飲食，也開始喜歡運動。」

如今的貝利將全副精力投入SoulCycle這種動感單車與肌力訓練，甚至改穿「輕便夜店裝」(soft club wear)取代以往的外出服，並加入名為「日間生活」的新興運動。

社交健身平台Sweatpals主張人際關係應透過健康的「日間生活」取代傳統社交活動，換言之，就是用皮拉提斯取代啤酒，甚至用輕鬆的懸掛運動取代焦慮，Sweatpals創辦人兼執行長沙希尼(Salar Shahini)指出：「我寧願周五晚上去健身房運動跑步，這樣周六一早醒來，就能精力充沛享受全新一天，而不是因為喝酒熬夜而宿醉難耐。」

最新研究發現，年輕世代參加派對頻率與20年前驟減七成，連帶全國酒精消費量也跌至90年來最低，只有54%成人表示自己喝酒，而且不飲酒現象自2022年以來已經減少13%。

與此同時，健身房會員人數持續增加，甚至超過新冠疫情爆發前，網路健身教練桑圖奇(Kenny Santucci)直言：「我覺得現在去健身房的人，比以往任何時候都多，我剛才上完課，一個班就有25人，看來健身熱潮正在回歸。」

不過調查也發現，Z世代平均每天花在社群平台時間多達三小時，更凸顯咖啡館、公園、圖書館與健身房等「第三空間」(third places)對於提高生活品質、幸福感和身心健康的重要性，因此Sweatpals鼓勵大家放下手機、投身運動。

目前Sweatpals擁有超過百萬用戶，每月發布20萬則活動簡訊，桑圖奇強調：「我們讓朋友們可以輕鬆加入社群，沒有任何阻礙，無論是尋找喜歡同一種運動方式的夥伴，還是搬到新城市想要結交新朋友，卻不想去酒吧的人們。」

疫情 咖啡 曼哈頓

上一則

內華達州不只有賭城 山色堪比瑞士阿爾卑斯山

延伸閱讀

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑
賓州1大學新生兄弟會酒醉摔死 判賠780萬

賓州1大學新生兄弟會酒醉摔死 判賠780萬
舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃

舊金山市中心發展公司資助 東切社區也能看超級盃
華埠超級盃街區派對熱鬧登場 感受亞太裔社區的活力

華埠超級盃街區派對熱鬧登場 感受亞太裔社區的活力

熱門新聞

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）。路透

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

2026-02-05 10:17
麥克雞塊示意圖。 (美聯社)

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

2026-02-04 19:53
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

2026-02-02 11:22
牛肉。Image by tomwieden from Pixabay

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

2026-02-03 11:25
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13

超人氣

更多 >
中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」