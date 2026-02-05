把孩子送到爺奶家吧 研究：有益長者大腦健康

最新研究發現，當祖父母照料孫輩確實能對健康帶來實質好處，尤其對維持老年時期的頭腦敏銳大有裨益。示意圖。Image by Aline Dassel from Pixabay

儘管把孩子送到爺爺奶奶家吧，當然這段相處時光令人愉悅，但最新研究發現，當祖父母確實能對健康帶來實質好處，尤其對維持老年時期的頭腦敏銳大有裨益。

不過，重點不在於單純擁有孫輩，荷蘭蒂爾堡（Tilburg）大學研究負責人薛爾契斯（Flavia Chereches）指出，許多祖父母定期照顧孫輩，這種照顧不僅支持家庭，更惠及整個社會，然而關鍵在於：照料孫輩是否也能為祖父母帶來益處？

紐約郵報報導，薛爾契斯團隊在「心理學與老化」（Psychology and Aging）期刊發表的研究中，追蹤近3000名平均年齡67歲的祖父母。他們記錄照料孫輩的頻率與照顧類型，包括留宿、準備餐點、輔導功課、活動接送及遊戲陪伴等。

研究人員在調整年齡、健康及其他因素後發現，提供托育服務的祖父母在記憶測試與語言流暢度表現上，均優於未提供照顧者；無論照顧類型或頻率，皆存在此一現象。

團隊另發現擔任照顧者的祖母認知衰退程度，較未參與者更為緩慢。薛爾契斯表示，最令他們驚訝的是，擔任照顧孫輩的祖父母身份，對認知功能的影響比照顧頻率或活動內容更為關鍵。

此發現與2025年一項研究相符，該研究指出年長時保持社交活躍能延緩認知衰退。社交活動對腦部健康扮演的確卻角色尚未完全釐清，一種理論認為，社交活動使長者參與複雜互動，有助維持或強化神經網絡，類似「用進廢退」（use it or lose it）的道理。

換言之，社交能保持大腦敏銳，使其更具抗老能力。對話、應對進退甚至遊戲，皆能激活負責思考與記憶的大腦區域；從這角度來看，與年輕人相處有助延緩大腦老化。

薛爾契斯指出，該研究尚需更多佐證，並強調這些益處可能與照顧行為本身有關，而非僅限於照料孫輩。她建議未來研究可探討照顧情境的影響，特別是自願性照顧與義務性照顧的差異。

事實上，芬蘭圖爾庫（Turku）經濟學院的另一研究發現，對體力有限的長者而言，照顧幼童可能構成挑戰。

美國失智症 患者人數預計在未來30年內翻倍，至2060年每年新增病例將達百萬。此激增趨勢主要源於人口老化，當代美國人的壽命普遍比前幾代增長。

除社交互動外，規律運動、採用地中海飲食 等有益心臟健康的飲食模式，以及進行解謎或跳舞等益智活動，皆能促進腦部健康。