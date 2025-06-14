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在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

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一名加州華人回顧在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。加州示意圖，非新聞事件圖。(路透)
一名加州華人回顧在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。加州示意圖，非新聞事件圖。(路透)

一位即將返國定居的在美華人網友近日在小紅書發文，回顧自己在美國長達14年的生活經歷，引發廣大共鳴。她提到，這些年住過西雅圖6年、灣區8年，從單身走到成家育有兩子，留下許多難以忘懷的回憶。臨行前，常被朋友問起「最會想念美國的什麼？」，她也真誠列出自己的感觸與觀察。

她表示，在美國工作近11年，歷經數次部門轉型與調整，遇過許多敬佩的同事與導師，曾參與多項具有創新性與價值的產品開發。職場作息以朝九晚六為主，管理風格強調以人為本，同事之間相處融洽、充滿活力，這些都是她認為極具吸引力的部分。

生活方面，她最難忘的是加州的陽光與宜人氣候。冬季氣溫溫和，只需穿上薄羽絨衣即可，夏天則涼爽舒適，一年中開冷氣的時間不超過兩週。她也分享，有了孩子之後，周末經常參加各類親近自然的戶外活動，公園與博物館成了全家的最愛，生活相當豐富多彩。

在人際關係上，她認為美國的人際互動較為簡單純粹。她所處的生活圈以華人為主，工作中與印度籍同事合作良好，從未遇過複雜或惡意的人際問題。朋友之間秉持「君子之交淡如水」的相處方式，有事聚會，無事各自生活，讓她覺得自在也安心。

不過，她也坦言有些美國生活的細節並不會懷念，例如大多數事情都得自己動手處理，包括打掃家務、做飯與修理家電，十分繁瑣。另外，逢年過節僅有小家庭相聚，難免顯得孤單冷清，缺少了親戚圍爐的熱鬧氣氛。

其他人紛紛留言「能賺到錢就回去，肯定國內好」、「以國內低廉的人力成本而言，完成財富積累後回國確實很爽。存款放在美股美債，拿著4%以上的回報率」、「沒事的，我們也是全家回，隊友十年、我五年，一開始說句實在話，在美國我也不適應，後面也適應了，但是每次一天黑我就心慌緊張。然後回國一開始也不適應，但是慢慢就適應了」。

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