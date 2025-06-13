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修剪完美草坪邊緣 園藝師：別犯這4個錯誤

編譯盧炯燊／即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

踏進夏季就是修整家居草坪的日子，這時草也長得特快，稍遲一下才剪，隨時草坪變草叢，部分城市的市府甚至會對屋主開出罰單。

有人會找專業人士完成工作，也有人自己動手，自然也是省錢之道。若然是自己動手又希望見到有專業的效果，有幾個簡單習慣就必須留意，避免犯下一些錯誤，否則會變得一團糟，業餘之作表露無遺。

俗稱「打草邊」的修剪草坪邊緣就是其中一個要留意之處，做得好會提升草坪的美觀。雖然修剪草坪邊緣看似簡單，但若是新手，可能需要一段學習時間才能掌握竅門。

打造完美草坪邊緣的關鍵，在於避免一些容易犯的大錯誤，細節決定成敗。使用錯誤的工具、握住修剪器的方式不正確等，都是常見的錯誤。

尤其是工具的好壞，會直接影響到修剪效果。許多專業園藝師建議使用直軸電動修剪工具，以獲得乾淨俐落的外觀。

修邊工具選擇多，若要耐用且觸及範圍更廣的，那直軸修邊工具就是強項利。至於彎軸修剪器，在處理狹窄的角落及有限的空間時，就非常適用。電動修邊工具能幫助你更快修邊，輕鬆處理草坪上那些難以觸及的地方。手動修邊工具價錢最相宜，但可能需要更多次來回修剪，從而拖長了修剪時間。

另一個專業園藝師的建議是，修剪時避免向前行走。這樣做會導致新剪下的碎屑直接吹向你的方向。所以在剛開始修剪的時候，試著向後走以避免這種情況，並在第一次或第二次修剪時保持直線。

在草坪潮濕時剪草是另一錯誤，因為當電動刀片 (或鋼絲) 在劃過時，會弄得草地一片泥濘。但專家也建議避免在過於乾燥的土壤剪草，因為過於乾燥的土地，會變得堅硬易碎，難以修剪出乾淨俐落的線條。

此外，如何持握好修邊器也是一門學問。常見的錯誤就是傾斜握持修邊器，這樣做會導致草坪出現凹痕和刮痕，握持不穩也會使修剪器的操作更加困難。

握持手柄時，應保持刀頭垂直或齊平於草皮頂部，並維持在約 2 至 3 英吋的深度。這有助於在修剪過程中出現一致的修剪效果，從而獲得更協調的整體外觀。

完美的草坪邊緣加上美觀的草坪，也能提升房子的吸引力，如果要出售的話。

園藝

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