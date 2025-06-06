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數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

編譯盧炯燊／即時報導
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示意圖。Image by M W from Pixabay
示意圖。Image by M W from Pixabay

新澤西州54歲男子格拉夫頓 (Robert Grafton) 一向有服用天然補充劑來改善身體健康的習慣，最近他在清單內，增加了一項聲稱可改善肝臟健康的補充劑，結果肝臟反而受到嚴重損害，幾乎喪命。

今年3月初，任職放射技師的挌拉夫頓從社媒中看到一款補充劑廣告，聲稱可改善肝臟健康，但在服食一個星期後，發現自己的尿液顏色變深、感到噁心、食慾不振，而且經常發癢。

他認為這些情況與服用這款補充劑有關，除了停止食用外更到醫院求診。檢測顯示他出現了「藥物性肝損傷」(DILI)，是過量服用薑黃 (turmeric) 而導致肝臟損傷，而源頭就是這款補充劑。

格拉夫頓接受全國廣播公司 (NBC) 訪問時說，「我的肝酵素水平極高，膽紅素(Bilirubin，是膽色素的一種，是人類膽汁的主要色素，呈橙黃色，是體內紅血球的主要代謝產物) 也很高，所有這些都是肝衰竭的跡象」，「我和妻子幾乎崩潰了，甚至以為是肝癌」。

肝臟是負責身體多項功能，主要是過濾血液、處理營養素以及排出體內有害物質；它也負責支持免疫系統、凝結血液和分泌膽汁。膽汁是一種幫助消化脂肪和吸收營養的液體。

至於薑黃早已廣泛使用，更獲食品和藥物管理局 (FDA) 認可為安心可食的保健成分。

根據臨床試驗指出，一般在建議劑量下使用並不用擔心會有不良副作用。但若是太高劑量的補充，可能引起副作用，例如：噁心想吐、拉肚子、過度敏感等不適反應。

除了薑黃，任何聲稱可以促進肌肉生長、減輕壓力的藥物或補充劑，都可能引發藥物性肝損傷，因為這類補充劑通常含有類似的成分，過量服用會損害肝臟。

許多研究表明，薑黃所含的薑黃素，可以透過減少發炎、減少脂肪堆積及排毒來改善肝臟健康。然而無論是天然成分還是化學成分，如果肝臟無法有效將過量的薑黃素過濾出體外，到積聚到有毒的水平時，就不是護肝而是傷肝了。

為格拉夫頓治療的肝病專家馬齊奧醫生 (Dina Halegoua-De Marzio) 認為，人們服食這些補充劑，首要原因是為了保持健康或補充營養，然而也要意識到存在一定的風險，就是不應過量服食，否則是適得其反。

新澤西州 FDA

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