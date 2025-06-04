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長壽專家改變居住地和生活方式 讓生理年齡減10年

編譯莊瑞萌／即時報導
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追求長壽的方法多種多樣，美國一位研究長壽的專家卻揭露，他僅透過「換個地方住」，就成功讓自己的生理年齡年輕了10歲。示意圖。Image by user32212 from Pixabay
追求長壽的方法多種多樣，美國一位研究長壽的專家卻揭露，他僅透過「換個地方住」，就成功讓自己的生理年齡年輕了10歲。示意圖。Image by user32212 from Pixabay

追求長壽的方法多種多樣，美國一位研究長壽的專家卻揭露，他僅透過「換個地方住」，就成功讓自己的生理年齡年輕了10歲。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，史丹福大學(Stanford University)「1000 Immunomes Project」研究人員弗曼(David Furman)10年前住在加州某處，當時他經常偏頭痛，必須靠布洛芬止痛藥(ibuprofen)緩解症狀，他坦言當時生活「壓力很大」，甚至感覺自己的身體正在「超速」老化。弗曼直覺頭痛的背後恐怕有更嚴重的問題，於是決定抽血檢測體內的發炎指數。

結果令他震驚，當時39歲的他，體內「發炎年齡」卻已是42歲。對這個結果十分失望的弗曼了解到，如果生活方式不改變，他將面臨加速老化並容易出現糖尿病、心臟病及認知能力下降等慢性疾病。於是為了預防這些問題，2016年，弗曼帶著妻子和兩個孩子搬到北加州聖格里歐(San Gregorio)附近的森林居住，改善一家人的健康。

這棟小木屋位於溪流旁，距離史丹福大學約半小時車程。在森林居住期間，他開始透過改變飲食及生活習慣，成功讓自己的生理年齡年輕了整整10歲。回想起當初的檢測結果，弗曼說，「我當時真的嚇壞了。任何物種處於陌生環境，身體都會產生發炎反應，我們也無法避免這個現實。」

弗曼一家入住森林小屋之後，屋內沒有椅子、塑膠產品或工業清潔劑，一家人也停止使用電子產品，每天晚上7點半便關掉燈光，改點蠟燭以放鬆心情，準備入睡。他說，「人類的進化過程中，本來就不是整天盯著螢幕、靠電燈照明或整天坐在椅子上的。」

除此之外，弗曼每天早上上班前也會做10到15次的引體向上，休假期間則與孩子在泥土中嬉戲、到溪邊釣鮭魚與採摘野生莓果。他上班時也堅持自備健康午餐，包括鮭魚生菜捲及藍莓，這些食物富含鎂、Omega-3脂肪酸及抗氧化劑，有助於改善大腦健康。弗曼還堅持食用新鮮且有機的食品，例如覆盆子及花椰菜來滋養腸道微生物群，而非服用維他命或礦物質營養品，因為研究指出，平衡的腸道微生物群能改善心理健康並降低罹癌風險。

加州 史丹福大學 鮭魚

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