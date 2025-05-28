常用香料肉桂 研究：恐影響某些藥物代謝

肉桂。Image by Theo Crazzolara from Pixabay

無論是加入烘焙食品中，或撒在燕麥片、咖啡奶泡上，肉桂都是許多人喜愛的香料；然而美食網站Food & Wine指出，在享受這種甘辛香料前，應該先檢查一下日常服用的藥物。

最近發表在「食品化學：分子科學」（Food Chemistry: Molecular Science）上的一項研究發現，高濃度的肉桂可能會與某些藥物產生危險的相互作用。研究人員透過模擬消化過程並使用肝細胞模型，檢視了肉桂醛（賦予肉桂獨特香氣的氣味強烈化合物）被身體吸收的過程。

醫療機構Engage Wellness內科醫生潘蜜拉·坦比尼（Pamela Tambini）表示，有趣的是，肉桂醛能高度被吸收，並在體內迅速轉化為肉桂酸。她說，高劑量肉桂，如濃縮的保健食品或精油，可啟動一種名為PXR的肝受體，該受體在人體分解多種藥物過程中發揮作用；這代表肉桂，尤其是高濃度的，可能影響某些藥物的代謝過程。

該研究在受控的實驗室環境中進行，代表需進一步研究；然而，新澤西州 醫療照護機構Somerset Medical家庭醫學醫生尼可拉斯·區奇（Nicholas Church）指出，研究結果凸顯了肉桂在高劑量攝入時可能引發藥物相互作用的顯著潛在風險。

肉桂如何干擾藥物作用？

根據研究，肉桂能透過兩種主要方式干擾藥物。

首先，肉桂油和肉桂酸可啟動PXR和AhR等受體。區奇指出，這些受體調節肝臟中負責藥物代謝的肝酵素的產生；這些受體的活化會加速藥物代謝、降低藥物療效。

其次，肉桂油和肉桂醛可直接抑制某些肝酵素，特別是CYP2C9和CYP1A2；區奇表示，這些酵素參與處理許多常見藥物，如抗凝血劑華法林（warfarin）、某些糖尿病 藥物、部分非類固醇抗發炎藥與一些抗憂鬱藥；根據不同情況，導致藥物在體內代謝速度減慢或加快。

不過，坦比尼表示，問題並不在於廚房裡的肉桂香料，而是當肉桂醛以較高劑量進入體內時；研究發現，肉桂醛可啟動肝臟中的PXR受體，而該受體控制著幫助身體清除藥物的酵素。換句話說，肉桂不會阻擋藥物，而是微妙地改變身體處理藥物的方式。

食用肉桂時應避開哪些藥物？

該項研究未列出食用肉桂時應避免的具體藥物，坦比尼表示，這包括抗凝血劑、某些抗憂鬱藥、某些止痛藥，甚至一些荷爾蒙藥物；但這不是個詳盡的清單，也不僅限於這些例子。

坦比尼說，偶爾喝杯加肉桂粉的咖啡或吃點肉桂甜點應該沒問題；然而，如果在服用肉桂保健食品或精油，情況便大不相同，因此務必先諮詢醫生。一個簡單的方法是，在攝取高劑量肉桂後二至四小時內避免服用藥物。

所有肉桂都會干擾藥物嗎？

坦比尼表示，並非所有形式的肉桂都具有相同風險，重點的是含有高濃度肉桂醛的，如肉桂精油或濃縮保健食品；這是因為食品中使用的肉桂粉所含的活性成分濃度遠低於肉桂油或濃縮保健食品。區奇說，特別是肉桂精油，其效力更強，且在研究中與受體活化和酵素抑制的關係最為密切。