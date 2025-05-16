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研究：3天睡眠不足 即使年輕也會增加罹患此病風險

編譯徐薏茹／即時報導
為了心臟健康，盡情地補眠吧。示意圖。（圖／123RF）
為了心臟健康，盡情地補眠吧。示意圖。（圖／123RF）

為了心臟健康，盡情地補眠吧。

心臟病是美國的主要死因，每年奪走約70萬人的生命；心臟健康受到多種生活方式因素的影響，包括飲食、運動、體重、壓力和睡眠品質。

上個月發表於「Biomarker Research」期刊的一項新研究發現，只要三晚睡眠不足，就可能增加罹患心臟病的風險，即使是年輕健康的成年人也同樣面臨此風險。

瑞典烏普薩拉大學(Uppsala University)講師、研究負責人希德納斯(Jonathan Cedernaes)說：「許多探討睡眠不足及心血管疾病風險之間關聯的更大型研究通常專注於稍微較年長的個案，他們原本就有較高的患病風險。」

希德納斯的團隊請16名擁有良好睡眠習慣的健康年輕男性前往睡眠實驗室，在實驗室中嚴格控制參與者的餐點和活動。

在其中一個階段，實驗參與者連續三晚的睡眠時間正常，在另一個階段，他們每晚只睡約四小時。

專家一般建議成年人夜晚睡眠時間應為7至9小時，睡眠不足與認知功能受損、免疫系統減弱、心理健康惡化、意外風險增加、糖尿病、肥胖、高血壓相關。

兩個實驗階段皆採集早晚的血液樣本，以及高強度運動30分鐘後的血液樣本。

研究人員檢測血液中約90種蛋白質，在睡眠不足的夜晚之後，許多與炎症相關的蛋白質濃度增加。

炎症有好處也有壞處，發炎是身體對刺激或受傷的自然化學反應。

慢性炎症可能損傷血管，提高心臟病發作及中風的風險。

希德納斯說：「有趣的是，僅僅在幾晚睡眠不足後，這些年輕且先前完全健康的個案體中的這類蛋白質濃度增加了。」

「這代表強調睡眠對心血管健康的重要性很重要，即使是年輕時也是如此」

好消息是，研究參與者體內與運動正面效果相關的蛋白質增加了，即使他們睡眠品質變糟。

希德納斯表示：「藉由這一研究，我們進一步了解睡眠時間在心血管健康中所扮演的角色。」

「重要的是，過去研究已經顯示，身體運動至少可以彌補一些糟糕的睡眠可能造成的負面效果。但也必須注意，運動無法取代睡眠的必要功能。」

心臟病 中風 瑞典

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