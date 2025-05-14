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百歲人瑞都愛的健康零食 長壽專家：重點是不加奶油

編譯陳韻涵／即時報導
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爆米花。Image by Szabolcs Molnar from Pixabay
爆米花。Image by Szabolcs Molnar from Pixabay

研究長壽老人的專家布特納(Dan Buettner)近期透過社群媒體Instagram分享一種「人瑞認可」的點心；不加奶油的氣炸爆米花(air-popped popcorn)。

布特納表示，「氣炸爆米花的纖維及複合碳水化合物的含量很高，甚至比許多蔬菜含有更多的多酚(polyphenols)。」

妙佑診所(Mayo Clinic)指出，食用全穀物，如糙米、燕麥片和爆米花，有助降低血壓和俗稱「壞膽固醇」的「低密度脂蛋白膽固醇」(LDL)，進而降低罹患心臟病中風、糖尿病和大腸癌的風險。

紐約郵報報導，研究顯示，在飲食中加入更多爆米花等全穀物，可降低罹患失智症的風險。

此外，電影院常見點心爆米花的多酚含量高，有助保護身體免於發炎和氧化壓力，有助降低罹患慢性疾病的風險。

氧化壓力(oxidative stress)是指自由基與抗氧化物之間失衡的狀態，尤其當自由基過多、抗氧化物被大量消耗時，可能導致細胞損傷與慢性疾病。

由於爆米花的熱量低且富含纖維，遂能透過增加飽足感來控制體重。

然而，為發揮最大的健康益處，食用氣炸爆米花而不添加奶油是關鍵，如此一來可避免攝取過多的熱量和脂肪。

製作氣炸爆米花並不需要氣炸鍋(air fryer)，其實用氣炸鍋製作爆米花反而可能因風扇吸附爆米花、玉米粒加熱不均勻而導致燒焦，增加火災風險。

專家建議，製作氣炸爆米花最常見的方法，是將玉米粒放入牛皮紙袋中，再用微波爐轉高溫微波幾分鐘，待玉米粒爆開即可。

如果沒有微波爐，也可將玉米粒放入一般的鍋子裡，加入少許油，蓋上鍋蓋，並在玉米粒爆開時留住蒸汽。

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