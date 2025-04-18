不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

示意圖。Image by Daniel Reche from Pixabay

新研究指出，每日快速做些家務事，如打掃一下、爬樓梯、用跑的去搭巴士，或者做園藝，能取得運動的益處，一樣對健康、長壽大有助益，對不愛健身運動及沒時間的人是福音。

華盛頓郵報 報導，學者們研究2萬多名成年人的日常活動約一周，再把成果發表在4月出刊的「循還」(Circulation)期刊。學者們發現，有些人的生活動態較多，例如走樓梯而非搭電梯、拿真空吸塵器打掃起居間。

研究成果發現，每日這樣做的伸展量雖然小，經常不到五分鐘，但影響顯然很大。有起身動一動的人，比起總是坐著不動的人，接下來歲月裡，經驗到心臟病 或中風 的機率，要減少一半。

帶領團隊做研究的雪梨大學(University of Sydney)教授史塔瑪塔奇斯(Emmanuel Stamatakis)指出，找種種方式，把動一動融入日常生活，這個點子很好，這那麼做並不意味你必須真的運動。

人類是否、如何能不運動仍然健康，這個領域的研究愈來愈多。過去幾年，史塔瑪塔奇斯與其同事便用「英國生物銀行」(UK Biobank)取得無限的數據，探討這個命題。

英國生物銀行邀請數萬英國成人參與，他們提供健康資訊及組織樣本。其中很多人還穿上先進的活動追蹤器達一周，提供詳細讀數，顯示他們每天在職場、家中如何度過生活，幾乎無時不刻。

史塔瑪塔奇斯與其同事過去由他們實驗室分析這些數據，以及相關的健康及死亡紀錄，做出一些報告。他們發現有些人自述從不運動，但經常動來動去，做一些科學家形容為步調激烈的動作，如跑去搭巴士，或者快跑上樓梯，這些人比起很少劇烈動作的人，相形一般較少發展出重大疾病，活得較久。

史塔瑪塔奇斯是運動科學學者，他曉得很多人聽到運動及動作劇烈、密集這些字眼，就打退堂鼓。於是在最新研究中，他與同事們想判定，每日較溫和的活動，能否改善健康。

結果他們發現，每日輕微的活動，例如走出去拿午餐，到影印機旁，比起幾乎一整天都坐著不動的人，心血管毛病及死亡的機率僅減少一些；每天做兩個多小時以上的輕微活動，才能見到很多效益。