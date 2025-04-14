抖音充斥保健食品帶貨文 營養師提醒最重要一點

示意圖。Image by Ben Kerckx from Pixabay

社群媒體抖音 (TikTok)充斥著保健食品宣傳影音，上傳影音者推銷各式最新膳食補充劑(dietary supplement，或譯保健食品)時經常振振有辭、以專有術語敘說這些產品療效多麼棒，很容易讓人信以為真；營業師提醒，許多訊息有誤，每個人的需求不一，應由了解您個人病史的專業醫療保健專業人員指導。

大多數在抖音上宣傳銷售保健食品的人並沒有營養學或任何醫療相關背景，卻試圖說服人們購買。

華盛頓特區營養師托馬森(Caroline Thomason)說，社群媒體大大影響人們對服用各種維生素的興趣，有影響力的人常推廣新的熱門維生素，宣稱膳食補充方案(supplement regimen)有益健康。

網路上充斥大量關於膳食補充劑的錯誤訊息。營養專家提醒大家再三謹慎。

膳食補充劑和維生素通常被歸在同一類。而根據美國食品藥物管理局 (FDA ) ，維生素是膳食補充劑的其中一類。

膳食補充劑除了維生素外，還包括礦物質、植物藥或草藥如生薑、植物化合物如咖啡因或人參、氨基酸(amino acids)、以及益生菌(probiotics)為主的活微生物。

另一營養師納多(Jamie Nadeau)認為，多數人並不需要市場上絕大多數補充劑，但確實也有一些有益的補充劑，如何選擇是個人的決定，應由了解醫療專業人員指導。

膳食補充劑真的有效嗎？

FDA估計，目前全美線上和商店銷售的補充劑多達 10萬多種，FDA監管但不負責批准，因此，服用補充劑務必要諮詢醫療專業人員。

補充劑供應商有責任自行確保產品符合安全標準， FDA無權在上市前針對其安全性、有效性或標籤真實性進行核批。

納多認為，尋求第三方測試至為重要，藉此確保補充劑經過品質和成分測試。

納多並提醒，應該對品牌、有影響力的人提高警覺；這些人往往聲稱服用補充劑可治療、預防、治癒或緩解疾病症狀，事實上，這些用語只適用於藥物，而藥物必須經 FDA批准，上市前要通過更嚴格的審查。

納多警告，對要行銷噱頭保持警惕，任何補充劑如果聽起來好得令人難以置信，聲稱可治愈所有健康問題，更要謹慎行事。