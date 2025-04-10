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熱天進入車內別急著開冷氣 資深駕駛說理由

編譯徐薏茹／即時報導
Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

TikTok擁有420萬人追蹤的內容創作者Ms. May經常與網友分享生活經驗，日前她分享新內容，建議網友在進入內部高溫的汽車時，不要立刻打開冷氣。

Ms. May解釋，車內的面板和塑膠經太陽曝曬後會排出大量甲醛(formaldehyde)，甲醛是一種致癌物質，根據Luxury Auto News的報導，甲醛是一種幾乎無色、氣味刺鼻的氣體，經常用於製造各種產品。

雖然很多人上車後馬上就打開冷氣，但Ms. May建議駕駛人先採取其他措施，避免吸入太多甲醛。至截稿前她的影片已經超過25萬人觀看。

Ms. May另外分享夏天時如何在車內感到涼快的技巧，「首先，完全打開乘客座的窗戶，接著打開並關上(駕駛座側邊)前門，來來回回開關八次。這樣做，車內和車外的溫度將更快的達到一致。」

影片中和Ms. May一起待在車內的友人證實，已經感覺到更涼快了。

等車內溫度稍微下降後再打開冷氣，Ms. May建議：「將風量調到最大，開啟外部循環，接著打開所有窗戶，一分鐘後可將風量調整至中等。」接著她切換到內部循環，並將所有的車窗關上。

許多觀看影片的網友支持Ms. May的降溫方法，但並不是所有人都認同，一名網友指出：「你不需要來回開門。」另一人說：「如果我這樣做別人會以為我瘋了。」

還有網友表示：「想像其他人看你每天開關車門八次。哈哈哈。」也有人回應：「哇謝謝分享，現在我知道怎麼做了。」

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